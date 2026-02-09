PSCyL cree que la sociedad ve al PSOE como "única alternativa" a PP y Vox y "seguirá peleando" por su confianza

La vicesecretaria general del PSCyL y cabeza de lista del partido por León para las elecciones autonómicas, Nuria Rubio (centro), a la entrada de la Dirección Provincial de Educación de León. - EUROPA PRESS

LEÓN 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSCyL y cabeza de lista del partido por León para las elecciones autonómicas, Nuria Rubio, ha manifestado este lunes que la población "tiene claro" que el PSOE es la "única alternativa" al PP y Vox en la Comunidad y "seguirá peleando" por obtener la confianza de los ciudadanos de cara a los comicios electorales.

Al ser preguntada por si los resultados de las elecciones en Aragón podrían trasladarse a Castilla y León ha señalado que "la única señal" que percibe en Castilla y León es el "abandono total" que hay por parte de la Junta hacia los ciudadanos.

"Lo que yo percibo en la calle es un hartazgo absoluto", ha recalcado y esto, según ha explicado, se ha podido ver en el último año tras la gestión de los incendios por parte de la Administración autonómica o en ámbitos como la sanidad en El Bierzo.

Según ha argumentado "no es comparable" la situación de Aragón y la de Castilla y León y ha insistido en que la sociedad en la Comunidad "está muy harta", motivo por el cual considera que habrá un cambio el 15 de marzo en las elecciones autonómicas y, para ello, la "única fórmula" es un gobierno del PSOE. "Es la única fórmula, es el único partido que se presenta y que tiene la capacidad de poder gobernar. Así que, o tendremos un gobierno de derecha y de derecha extrema, o tendremos un gobierno del PSOE que de verdad se ocupe y se preocupe de los problemas de esta tierra", ha apostillado.

Ante la posibilidad de que el voto "de castigo" al PP se vaya a la extrema derecha en vez del PSOE, ha apuntado que en Castilla y León la gente y la ciudadanía "tienen claro" que "la única alternativa" al PP y a Vox es el PSOE.

En este sentido, ha declarado que queda una campaña electoral por delante para intentar convencer y conseguir ese "préstamo de confianza" de los ciudadanos. "Vamos a seguir peleando", ha concluido.