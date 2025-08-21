PSCyL critica la "soberbia" de la Junta y pide a Mañueco que "dé la cara y asuma responsabilidades" por los incendios

Archivo - El secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, atiende a los medios en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha criticado la "soberbia" y la "falta de autocrítica" de la Junta en la gestión de los incendios, al tiempo que ha pedido al presidente, Alfonso Fernández Mañueco, que "se levante, dé la cara y asuma sus responsabilidades".

A través de un audio difundido por el partido, Martínez ha reclamado que se escuche a los "profesionales del sector" que, en sus palabras, están "haciendo lo imposible para hacer frente a los incendios con medios precarios y sin ningún tipo de coordinación ni dirección".

También a los "vecinos y alcaldes" de los municipios afectados que "con medios también precarios están haciendo frente a los devastadores incendios". "Y es hora de que escuche ya, de una vez por todas, a la ciudadanía que de forma masiva se está echando a las calles reclamando la asunción de responsabilidades y la rendición de cuentas. Es hora de que el señor Mañueco se levante de una vez por todas de la cara y asuma sus responsabilidades", ha zanjado.