PSCyL exige en Cortes "explicaciones y soluciones" por temperaturas "extremas" en el Centro de Especialidades Pilarica

VALLADOLID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes ha registrado una batería de preguntas dirigidas a la Junta para exigir "explicaciones y soluciones ante las temperaturas extremas que soportan pacientes y profesionales" en el Centro de Especialidades de Pilarica, una situación "que se repite verano tras verano sin que el Gobierno autonómico haya adoptado medidas eficaces para poner fin a un problema que ya se ha convertido en estructural".

Los procuradores socialistas denuncian que la Junta conoce "desde hace años las deficientes condiciones térmicas del centro y, pese a ello, continúa sin ofrecer una solución definitiva".

Las quejas de usuarios y profesionales se acumulan "desde hace años", lamentan a través de un comunicado donde aseguran que durante los veranos de 2024 y 2025 se registraron temperaturas "de hasta 34 grados" en consultas y salas de espera, una situación que "vuelve a repetirse" este mes de junio, cuando pacientes y trabajadores "ya sufren episodios de calor extremo en las instalaciones".

"Estamos hablando de personas mayores, pacientes con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas y ciudadanos que acuden a recibir atención sanitaria en unas condiciones impropias de un servicio público esencial. Es una falta de respeto a los usuarios y a los profesionales que sostienen cada día nuestro sistema sanitario", denuncian los procuradores y procuradoras socialistas.

Para PSCyL, lo ocurrido en Pilarica "no es un incidente aislado, sino el resultado de años de dejadez, falta de planificación y ausencia de inversiones" por parte del Gobierno autonómico.

"A través de esta iniciativa parlamentaria, el Grupo Socialista reclama conocer si se han realizado mediciones de temperatura en el centro, cuáles han sido los resultados obtenidos desde enero de 2025, qué actuaciones se han llevado a cabo para aliviar la situación, si se han instalado sistemas provisionales de climatización y si existe un plan de reforma estructural que permita resolver definitivamente este problema", añade la información.

Asimismo, los procuradores socialistas exigen a la Consejería de Sanidad que actúe "de manera inmediata" para evitar que pacientes y profesionales "vuelvan a sufrir" durante todo el verano unas condiciones que consideran "inaceptables".

"Mientras la Junta presume de gestión sanitaria, pacientes y trabajadores siguen esperando una solución tan básica como poder recibir y prestar atención médica sin sufrir temperaturas extremas. La situación de Pilarica es el ejemplo de una Administración que conoce el problema desde hace años y ha decidido no resolverlo", concluye el comunicado.