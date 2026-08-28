PSCyL propone 110 millones para ayudar al sector agrícola y 40 para un fondo estructural a través de un pacto autonómico

El coordinador de Agricultura del Grupo Parlamentario Socialista, Miguel Ángel Blanco. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista llevará a las Cortes una propuesta que contemple ayudas de la Junta de Castilla y León por importe de 110 millones de euros para medidas "urgentes" que permitan paliar los problemas por los que pasa actualmente el sector agrícola y ganadero y otros 40 destinados a un fondo estructural que garantice su sostenibilidad vinculados a un "gran pacto autonómico" con todas las fuerzas políticas y las organizaciones profesionales agrarias.

Así lo ha señalado el coordinador de Agricultura del Grupo Socialista, Miguel Ángel Blanco, ante los problemas del sector primario, que ha asegurado que no sólo son económicos y de un sector sino que es "un problema de Castilla y León" porque "estructura" y "vertebra" la Comunidad, por lo que garantiza que siga habiendo habitantes en el medio rural y actividad económica en todas las provincias.

Blanco ha incidido en que la baja producción en la cosecha, la bajada de los precios y los altos costes en fertilizantes y gasoil hacen que se comprometa la viabilidad económica de las explotaciones agrarias y ganaderas, algo en lo que ha afirmado que el PSOE ha trabajado en las últimas semanas con "escucha activa" y reuniones con las organizaciones agrarias y su acompañamiento en la protesta para exigir ayudas que se desarrolló este jueves a las puertas de la Presidencia de la Junta.

Fruto de ello, los socialistas han presentado en las Cortes una proposición no de ley que contempla dos paquetes de medidas por importe total de 150 millones, por un lado "urgentes" y "muy necesarias" para paliar los problemas del campo que complementen las que ha puesto en marcha el Gobierno de España, ya que "se quedan cortas" y, por otro, un conjunto de medidas estructurales, a través de un "gran pacto" para "saber hacia dónde va el sector primario, hacia dónde va la agricultura y ganadería y el medio rural" de la Comunidad.

"El Partido Popular a día de hoy, después de tantos años de gobierno, no tiene un modelo claro de agricultura y ganadería para nuestra comunidad, para nuestras nueve provincias", ha advertido Blanco, quien ha justificado así la necesidad de llegar a un acuerdo, algo que ha ofrecido a todas las fuerzas políticas, fundamentalmente a PP y Vox por estar al frente del Ejecutivo.

En concreto, la propuesta de los socialistas contempla, por un lado, una ayuda a los fertilizantes que complemente los 117 millones del Gobierno de España por un importe de 60 millones de euros por parte de la Junta de Castilla y León. Por otro lado, una ayuda al gasoil de 10 céntimos que supondría un impacto aproximado de 30 millones que se sume a los 20 céntimos del Ejecutivo central.

FONDO EXTRAORDINARIO

Por último, el PSOE propone destinar 20 millones a un fondo extraordinario de apoyo al sector agrícola y ganadero, sobre todo al cerealista, que está sufriendo el mayor impacto, negociado con las organizaciones agrarias para garantizar la viabilidad y que se puedan empezar a hacer las labores del campo con ciertas garantías en los próximos meses.

Estas medidas sumarían 110 millones que los socialistas pretenden que se complementen con otros 40 millones para un fondo "flexible, adaptado y negociado de forma continua" con las organizaciones agrarias porque considera que los problemas van a seguir surgiendo en los próximos meses. "Por lo tanto, necesitamos también tener un remanente de fondos que puedan garantizar la continuidad", ha explicado Miguel Ángel Blanco.

Según el coordinador de Agricultura del Grupo Socialista, para evitar que continuamente haya problemas en el campo y dificultades de viabilidad, considera necesario "un gran pacto autonómico" con la participación de todas las fuerzas políticas y las organizaciones agrarias "para garantizar la continuidad del campo, para garantizar la competitividad, para garantizar la rentabilidad" y, en definitiva, para una sostenibilidad que pueda favorecer un relevo generacional que no hay y supone el cierre de explotaciones.

"Tendemos la mano al Partido Popular y a Vox, para llegar a un gran pacto autonómico del sector primario que hemos puesto encima de la mesa para empezar a hablar", ha explicado Blanco, quien ha aclarado que el diálogo "tiene que ser permanente" entre las fuerzas políticas, pero también con las organizaciones agrarias.

Dicho esto, el procurador socialista ha apuntado que "lo que no puede ser" es que este jueves tras el Consejo de Gobierno se intente dar "una larga cambiada" con este problema por parte del portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, al decir que "hay mucho apoyo" porque parte de lo que pone el gobierno lo pone la Comunidad, "trampeando los datos" porque, a su juicio, "lo que está haciendo es decir simple y llanamente que hay una merma en la recaudación por la ayuda que está dando el gobierno y esa merma de recaudación no es una ayuda directa al sector".

Frente a ello, ha aclarado que la única ayuda que hay por parte de la Junta es de 113 millones de euros en forma de préstamos cuando el sector primario "no está para préstamos" sino para medidas paliativas y "para de verdad tener un modelo que estructure y que vertebre un sector que es fundamental para nuestra Comunidad".

APOYO "TODOS LOS DÍAS"

Blanco considera que ahora el PP "se va a tener que retratar" al votar esta proposición no de ley y decir si apoya al campo con medidas y con ayudas urgentes que palíen la situación y con un gran pacto que vertebre junto con las organizaciones agrarias "o decide seguir mirando para otro lado" y acordarse solo cada cuatro años, cada vez que hay elecciones, de ir a pedir el voto a los pueblos y las explotaciones. "El campo no es solo elecciones, el campo es todos los días del año", ha agregado Blanco, quien ha pedido "menos declaraciones huecas y muchas más acciones".

El procurador ha enmarcado esta propuesta en una "política proactiva" y "constructiva" porque considera que "no es solo decir que no a todos", sino también poner encima de la mesa medidas concretas que sirvan para mejorar, en este caso las condiciones de los agricultores y ganaderos y ha asegurado que son "optimistas".

Al mismo tiempo, ha expresado también el compromiso del PSOE con las organizaciones agrarias para ir a Europa, a ir ante el Gobierno España y a ir a la puerta de la Presidencia de la Junta. "Porque vamos a reclamar en todos los ámbitos que se mejoren las condiciones porque entendemos y nos creemos de verdad que la agricultura y la ganadería son fundamentales para la vertebración de este territorio", ha agregado.