PSCyL propone una ley de gestión forestal que "blinde" el carácter público y permanente del operativo de incendios

SAHAGÚN (LEÓN), 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha comprometido impulsar una nueva ley de gestión forestal que "blinde" el carácter público y permanente del servicio de prevención y extinción de incendios, así como la constitución "urgente" de una mesa que cuente con los profesionales del sector y que culmine con la creación de un consorcio para atender la lucha contra el cambio climático.

Estas son las medidas que centran las propuestas en el ámbito medioambiental de los socialistas para las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, y en las que Martínez trabajará desde el lunes día 16 tras la "celebración" del domingo.

"El lunes después de las elecciones será un día de mucho trabajo porque hay que hacer frente a la urgencia de atender las emergencias, escuchar y dotarnos de herramientas, de presupuesto y de la consolidación de un proyecto que sea consensuado ante los incendios", ha expresado el candidato socialista.

En declaraciones a los medios antes de participar en un encuentro con representantes forestales en la localidad leonesa de Sahagún, el líder socialista ha señalado que dicha mesa deberá contar con los profesionales del sector y a los alcaldes y propietarios de los montes y que culmine con la creación de un consorcio de prevención y extinción de incendios y de emergencias que con carácter público y estable pueda atender la lucha contra el cambio climático.

Todo ello, ha incidido el líder socialista, con el objetivo de "pelear" por las mejores en las condiciones laborales de los profesionales del operativo y por la preservación del "más rico de los patrimonios que tiene esta Comunidad".

Precisamente, ha señalado que va a "ejercer seguramente" con una semana de antelación como gobierno de la Junta porque la campaña electoral sirve para adquirir compromisos para ratificar y hacer frente a los problemas que tiene Castilla y León.

"Hablamos de corregir la desidia del Ejecutivo autonómico", ha subrayado el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, y por ello "toca ejercer como gobierno de la Administración autonómica con carácter previo ante el abandono de sus responsabilidades".