El PSCyL ve "gravísima" la "censura" ejercida por Cultura en las redes sociales de las bibliotecas

VALLADOLID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Cultura del Grupo Parlamentario Socialista, Sergio Iglesias, ha tildado de "gravísima" la "censura" ejercida por la Consejería de Cultura en las redes sociales de museos, bibliotecas y archivos de la Comunidad, que ha pedido a los trabajadores que antes de publicar cualquier contenido lo envíen para ser revisado e, incluso, abren la posibilidad a que se prohíba publicar algún tipo de contenido.

Así lo ha trasladado el socialista a través de un comunicado, recogido por Europa Press, en el que ha anunciado que el grupo parlamentario presentará las iniciativas que sean necesarias en las Cortes para evitar que este tipo de decisiones puedan perjudicar a toda la cultura.

"Las redes sociales tienen que servir para hacer divulgación de la cultura", ha remarcado Iglesias, quien ha detallado que la primera medida ha sido registrar una pregunta en el Parlamento para que la Junta diga "por qué ha tomado esa decisión, por qué no confía en los profesionales, cuál es el objetivo de esta decisión y cuáles van a ser las próximas acciones que van a tomar con respecto a esto".

"Vox dijo que venía a eliminar la ideología de las instituciones, pero la realidad es que han impuesto la censura, la prohibición y el pensamiento único, propio de partidos de extrema derecha. ¿De qué nos sorprende? Es el fascismo haciendo fascismo", ha incidido.

No obstante, ha subrayado que el "verdadero culpable" es el presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, que ha sido quien ha "metido a Vox en las instituciones y desde el primer día deja que haga y deshaga en sus consejerías".