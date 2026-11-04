El psicólogo forense Alejandro de Miguel reivindica la divulgación científica como arma frente a la desinformación

Presentación de la novena edición de Naukas en el Palacio de Santa Cruz. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El profesor de Psicología Forense de la Universidad de Valladolid Alejandro de Miguel Álvaro participará en la novena edición de Naukas Valladolid con una ponencia sobre si la adversidad vivida en la infancia puede condicionar el desarrollo posterior de una persona y su relación con la delincuencia.

De Miguel defiende que la ciencia es una herramienta esencial para interpretar mejor la vida cotidiana. "Saber de ciencia es tener cultura que te permita ser mejor ciudadano y tener un espíritu más crítico", ha aseverado.

El investigador considera que, "la sociedad actual dispone de más información que nunca", pero que también "se debe filtrar más su calidad", especialmente en materia científica.

Para combatir la desinformación, ha abogado por acudir a fuentes fiables y ha destacado el papel de universidades como estructuras científicas de referencia.

En su opinión, encuentros como Naukas son necesarios para transmitir información "veraz, contrastada y de calidad" y, para acercar el conocimiento a la ciudadanía en un formato accesible y atractivo.

Su charla abordará un mito frecuente en Psicología Forense, si un niño que sufre mucho en la infancia está condenado a convertirse en una persona violenta o delincuente. De Miguel explicará qué dice la evidencia científica sobre la relación y evitará simplificaciones sobre las causas de la conducta delictiva.

El ponente también ha animado al público a asistir al encuentro, que incluirá charlas sobre inteligencia artificial, meteorología, bioquímica y más cuestiones. "Va a ser un evento espectacular", ha augurado.

Para De Miguel, este tipo de citas son clave para despertar la curiosidad científica. Señala que, tras escuchar charlas divulgativas, muchas personas buscan más información, leen sobre los temas tratados o incluso descubren una vocación científica.