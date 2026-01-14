El PSOE aboga por impulsar el envejecimiento activo en CyL como un "derecho garantizado"

Jornada 'Escucha y propuestas sobre mayores' celebrada por el PSOE en Salamanca. - PSOE CYL

SALAMANCA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla y León ha celebrado en la tarde de este miércoles en Salamanca la jornada 'Escucha y propuestas sobre mayores', donde la secretaria general de Servicios Sociales, Aitana Hernando, ha pedido un cambio en Castilla y León para "garantizar que el envejecimiento activo sea un derecho".

Hernando ha estado acompañada por la estructura provincial del PSOE de Salamanca, encabezada por la secretaria de Sanidad y Bienestar Social del PSOE de Salamanca, Lourdes Rubio, así como del secretario de Mayores del PSOE CyL, Agustín Martínez, y representantes de distintos colectivos de personas mayores.

En la cita, Hernando ha desgranado un programa de gobierno diseñado para "devolver el protagonismo a quienes lo han dado todo" por esta Comunidad y ha precisado que para ello se servirá de estos encuentros dirigidos a escuchar a los diversos colectivos.

En este sentido, ha subrayado que la dignidad comienza por la seguridad económica. "No solo defendemos la revalorización de las pensiones conforme al IPC que impulsa el Gobierno de España", ha afirmado.

Asimismo, ha incidido en que es necesaria una atención individualizada de los mayores en las entidades financieras y, por ello, ha apostado por una banca "accesible" que mantenga la atención personalizada y frene el cierre de servicios en el mundo rural.

En el bloque destinado a salud y bienestar, Hernando ha abogado por la apertura de consultorios rurales porque "la salud no puede depender del código postal". Además, ha avanzado la creación de mecanismos específicos de apoyo psicológico para abordar el duelo y la soledad no deseada, "una epidemia silenciosa que requiere políticas públicas y no solo buenas palabras".

Además, la jornada ha contado con una mesa de diálogo donde colectivos y expertos han trasladado sus preocupaciones sobre el abuso financiero, el derecho al legado y la autonomía personal.

En este contexto, Hernando ha aseverado que la propuesta socialista "no es una propuesta cerrada de despacho", si no "un programa vivo que se nutre del testimonio de cada mayor que hoy ha tomado el micrófono".

La secretaria de Servicios Sociales ha asegurado también que el cambio en Castilla y León, a partir del próximo 15 de marzo, es la única vía para "garantizar que el envejecimiento activo sea un derecho garantizado y no un privilegio".