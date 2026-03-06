El PSOE aboga por una nueva política forestal basada en prevención de incendios frente al modelo "fracasado" del PP

Archivo - Varios servicios de emergencia tratan de apagar el fuego en Anllarinos del Sil (León) en agosto de 2025. - Xuan Cueto - Europa Press - Archivo

LEÓN, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de León ha acusado este viernes al PP de haber mantenido en la Junta un modelo "fracasado" de gestión forestal y, frente a ello, ha abogado por una nueva política basada en la prevención "real", la gestión activa del monte y la profesionalización del operativo.

"La política forestal es una cuestión prioritaria para el Partido Socialista, pues nuestros montes son sinónimo de biodiversidad, de captación de CO2, de empleo y de equilibrio rural y no podemos obviar su vulnerabilidad si no se gestionan de forma activa", ha asegurado la candidata del PSOE por León a las Cortes Mabel Fernández.

En este sentido, ha señalado que lo ocurrido en los últimos veranos permanece en la memoria de la ciudadanía, ya que en 2022 se produjo uno de los peores años de incendios de la historia reciente y la Junta "no aprendió nada ni se corrigió", motivo por el cual en verano de 2025 se volvieron a vivir episodios "igualmente dramáticos", con fuegos que arrasaron una gran parte de la provincia leonesa, que amenazaron el territorio, los pueblos y los hogares, además de sufrir la "irreparable pérdida de vidas humanas".

Por ello, ha advertido Fernández, lo vivido el pasado verano "no puede volver a suceder" y el PSOE cambiará el actual modelo de gestión forestal por uno que tenga en cuenta que el cambio climático "no es una previsión futura, si no una realidad presente", según ha informado a Europa Press en un comunicado el PSOE.

Con este nuevo modelo que el PSOE, según ha sostenido, pondrá en práctica a partir del próximo día 15 de marzo, se establecerá un operativo permanente durante todo el año que, lejos de ser un "despilfarro", es "la mejor apuesta" para un prevención "activa y real" y para combatir los incendios. Además, el PSOE se compromete a aprobar un plan de gestión forestal que se enfrente a los retos de la emergencia climática, fomente la creación de empleo verde en el medio rural y aproveche de forma sostenible los recursos.

"REINVENTAR" LA GESTIÓN

Igualmente, asume el compromiso de crear la "tan necesaria" figura de bombero forestal, mediante la aprobación de sus estatutos y la profesionalización de su actividad. "Vamos a reinventar la política de gestión forestal con una fuerte participación de los ayuntamientos y los agentes del territorio", ha resumido la candidata berciana.

Al mismo tiempo, ha destacado que la defensa del medio ambiente va estrechamente vinculada a los derechos de la ciudadanía y el modelo 'Territorio 30 minutos'. "No puede haber sostenibilidad medioambiental sin sostenibilidad humana y por eso planteamos la política verde como frente al modelo fracaso del PP y VOX en materia de incendios, despoblación y clima", ha concluido.

