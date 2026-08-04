El PSOE advierte de que más de 30.000 salmantinos están pendientes de una consulta médica o una intervención

La procuradora socialista Noelia Merino, y la secretaria provincial de Sanidad del PSOE, Lourdes Rubio - PSOE

SALAMANCA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha advertido que más de 30.000 salmantinos permanecen pendientes de una consulta médica, una prueba diagnóstica o una intervención y ha criticado a la Junta por el "colapso" en la sanidad pública que sufre la provincia a la que ha "relegado por apostar de forma definitiva por la sanidad privada".

"Lo que ocurre en Salamanca no es fruto de la casualidad sino el fruto de una pésima gestión y el resultado de una decisión política", han asegurado la procuradora socialista Noelia Merino y la secretaria provincial de Sanidad y Políticas Sociales del PSOE de Salamanca, Lourdes Rubio, en rueda de prensa.

Ambas han acusado directamente al presidente autonómico, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, de "abandonar" la atención médica pública colocando a Salamanca a la cabeza, "de forma permanente", en las listas de espera de la comunidad.

El "deterioro sanitario ya no puede explicarse por problemas coyunturales, sino por una política continuada de falta de inversión, ausencia de planificación y pérdida de recursos públicos que está castigando especialmente a Salamanca", ha indicado Merino.

Además, ha recordado que el Hospital Universitario de Salamanca registra más de 5.000 pacientes pendientes de una intervención quirúrgica estructural, el volumen más elevado de toda la comunidad, una cifra que, a su juicio, refleja "el fracaso absoluto" de la política sanitaria del Partido Popular.