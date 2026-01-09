El PSOE apuesta por "llevar el municipalismo" a la Junta de Castilla y León a partir del mes de marzo

Francisco Díaz preside la reunión con el Grupo Socialista en la Diputación de Zamora. - PSOE DE ZAMORA

ZAMORA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Política Municipal Autonómica del Partido Socialista de Castilla y León, Francisco Díaz, ha asegurado hoy en Zamora que el PSOE pretende apoyarse "en los concejales y alcaldes" que tiene en el territorio, "el mejor activo del partido" ante la convocatoria de las elecciones a la Junta, y ello a pesar de que en 2026, como ya sucedió hace cuatro años, la convocatoria de elecciones autonómicas no coincide con las municipales, en las que los alcaldes se movilizan más fácilmente.

*Debemos implicar a los alcaldes y concejales, aunque muchos de ellos no sean militantes, para que el resultado electoral sea bueno", ha asegurado Díaz, presente en Zamora para participar en una reunión con el Grupo Socialista en la Diputación provincial. Este es uno de los mensajes, quizás el principal, que el representante de la Ejecutiva regional ha traído este viernes a Zamora, donde el partido ha puesto ya en marcha la maquinaria de cara a la próxima cita con las urnas.

Díaz ha puesto de manifiesto la necesidad de que "en Castilla y León haya un cambio en la manera de gestionar, en la manera de gobernar", con un pie en la Junta "y otro en el ámbito municipal". Sobre ámbitos concretos, el PSOE ha centrado su mensaje en la vivienda, área en la que, según los socialistas, "las políticas de la Junta son nulas en lo referente a vivienda protegida, con una situación tensionada y con una problemática grande en el mundo rural, donde hay una falta de espacios para que los jóvenes los puedan ocupar e iniciar su proyecto de vida" en los pueblos.

El PSOE insiste en que en Castilla y León es necesario un "cambio total" e indica que "la única papeleta que va a permitir que haya ese cambio" será la suya. "Lo haremos escuchando y de ese cambio formaremos parte quienes venimos del mundo municipal", indica Díaz. "Carlos Martínez ha sido alcalde de Soria desde hace veinte años, con mayorías absolutas, con una gestión que ha transformado la ciudad. Él tiene que ser el próximo alcalde de todos los castellanos y leoneses", ha indicado el representante del partido.

Sobre vivienda, y sobre la ausencia de ella en los pequeños pueblos, ha hablado también Sandra Veleda, portavoz del partido en la Diputación de Zamora, quien ha lamentado que en los pueblos "haya oportunidades de trabajo para familias" que se quieren instalar "y no encuentran dónde hacerlo" por falta de alternativas residenciales.

Al respecto, Velada ha recordado que la propia Diputación de Zamora trabajó en el año 2025 cuando se puso sobre la mesa un acuerdo para rehabilitar inmuebles que finalmente no se llegó a firmar al tratarse las competencias en materia de vivienda de una cuestión autonómica. "Esperamos que pueda entrar en vigor este año porque la falta de vivienda en los pueblos es una realidad, Ssobre todo en pueblos pequeños, donde a veces hay opciones de trabajo pero las familias interesadas no encuentran dónde vivir", ha concluido.