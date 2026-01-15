PSOE asegura que la Diputación de Valladolid ha elevado hasta los 2 millones el gasto en horas extra en Bomberos en 2025

VALLADOLID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de la Diputación de Valladolid ha criticado este jueves que el Servicio de Bomberos de la Institución ha gastado en 2025 "2.146.911 euros en horas extras", lo que sería el doble que en el año 2024.

Así lo ha señalado el portavoz socialista, Francisco Ferreira, en un comunicado recogido por Europa Press, en el que recalca que "esta situación está totalmente fuera de control y pone en grave riesgo a la plantilla de nuestro servicio de bomberos".

El diputado socialista ha recordado que en junio del pasado año el Grupo ya denunció el gasto desmesurado en horas extras que ascendía entonces a "905.000 euro sólo en los cinco primeros meses del año".

"Esa es casi la cantidad de créditos iniciales que ascendía a 914.000 euro en los presupuestos de 2025 para financiar las gratificaciones fuera de jornada del Servicio de Extinción de Incendios", según declaran los socialistas, que critican que el equipo de gobierno del PP "ha hecho oídos sordos a nuestras advertencias y no sólo no ha buscado soluciones al problema, sino que se ha gastado más de esa cantidad en el resto del año, duplicando el gasto total de 2024 que ascendió a 1.075.266 euro".

El Grupo Provincial Socialista ha insistido en que ha denunciado esta situación "desde hace tiempo". Así, el portavoz Francisco Ferreira, apuntaba a la "falta de efectivos como principal causa de esta situación", pues "aunque se ha incrementado la plantilla, puede comprobarse que no es suficiente, porque la realización de horas extras es escandalosa en los cinco primeros meses de 2025".

En ese momento, Ferreira ya señalaba "la urgencia de la convocatoria de más plazas "que se convoquen las plazas vacantes de bombero que completen la deficiente plantilla actual, para que se reduzca la carga laboral y se garantice una prestación segura y eficiente del servicio en los municipios de la provincia".

Para los socialistas, otra de las causas que ha llevado a esta situación es "la incomprensible ruptura del convenio que la Diputación mantenía con el Ayuntamiento de Valladolid para dar servicio a los municipios del alfoz" en el año 2020.

Ferreira defiende que ya entonces advirtió de que la Diputación "tendría que tener una alternativa" para prestar el servicio directamente en los municipios del alfoz, ya que supondría "una carga más de servicios para la plantilla actual de Bomberos de la Institución Provincial", con 36 municipios más que atender.

"Hoy estas palabras resultan proféticas y vemos cómo la Diputación gasta ya más en horas extra que la cantidad que el Ayuntamiento de la capital proponía para continuar con el convenio, el tiempo nos ha dado la razón, lamentablemente", ha incidido.

Y por último, señalan que, además, en esta situación los bomberos de la Diputación tienen que prestar asistencia a 124 municipios de las provincias de Ávila, Palencia y Segovia.

Para el portavoz socialista "la gestión del equipo de gobierno del PP es nefasta, no hay previsión, ni planificación, se pierden subvenciones millonarias para la adquisición de medios y el parque "provisional" de Arroyo de la Encomienda sigue siendo definitivo, a pesar de las últimas declaraciones de Conrado Íscar sobre la búsqueda de una nueva ubicación después de 5 años, que suenan a más excusas y más humo".

Los socialistas han resaltado que "más allá del gasto económico, lo que pone de manifiesto esta situación es un problema estructural en la gestión del Servicio de Extinción de Incendios de la Diputación que pone en riesgo a los trabajadores", pues subraya que la plantilla "debe disfrutar de sus descansos" y "la situación cada año va a peor".