PSOE asegura que el equipo de Gobierno rechaza presentar como institucional una moción para una comisión sobre Gotion

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid, Pedro Herrero, atiende a los medios de comunicación. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA VALLADOLID

VALLADOLID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid llevará al próximo pleno, que se celebra el lunes 27 de julio, una moción para la creación de una "Comisión especial" en la que el equipo de gobierno informe sobre el proceso de instalación de Gotion en la ciudad a los grupos políticos, que aseguran que el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, "ha rechazado de plano" la posibilidad de que se llevara a la sesión como moción institucional.

En declaraciones a los medios de comunicación, el portavoz del Grupo Socialista, Pedro Herrero, ha explicado que la propuesta de moción institucional era una "mano tendida" al equipo de Gobierno con un proyecto sobre el que considera que no debe haber "discusión" ni "debate" como es la instalación de Gotion en Valladolid.

Según el PSOE los partidos que integran que el equipo de gobierno de Carnero (PP y Vox) han "rehusado el consenso".

Herrero ha defendido que se trata de un asunto que considera justificado abordar en una comisión especial, un instrumento que figura en el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Valladolid para "temas de trascendencia".

En consecuencia, dada la "trascendencia del proyecto empresarial", el Grupo Municipal Socialista presentará la moción en solitario, con la "esperanza" de que en el Pleno del próximo lunes, e incluso antes de su celebración, se consiga ese pacto.

El portavoz de la oposición se ha preguntado si la propuesta le ha "pillado de sorpresa" al alcalde y al equipo de Gobierno y ha defendido que el texto la moción es "muy sencillo" y que entienden que se debe crear una comisión para aportar información sobre el proyecto sin tener que hacerlo mediante "correos electrónicos y peticiones de información" en comisiones.

Cabe recordar que el alcalde de Valladolid invitó hace dos semanas a la Junta de Castilla y León, el Gobierno de la nación y la empresa Gotion a participar en un Grupo de Trabajo sobre el proyecto industrial.