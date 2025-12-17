El PSOE asegura que existen "graves deficiencias" en las bases para las plazas de bomberos de la provincia de Ávila

ÁVILA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Provincial Socialista en la Diputación de Ávila ha asegurado que existen "graves deficiencias" en las bases publicadas el pasado 12 de diciembre para la provisión de 36 plazas de bombero del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS).

Precisamente, los socialistas presentaron numerosas enmiendas con el objetivo de mejorar y clarificar el proceso selectivo, aunque, tal y como han criticado, ninguna de estas propuestas ha sido aceptada por el equipo de gobierno.

El diputado provincial socialista Raúl Blanco ha afirmado que el PSOE "siempre se ha defendido" que la dotación del servicio se realice con criterios de profesionalidad, transparencia y calidad.

Según ha explicado Blanco, las enmiendas socialistas se apoyaban en un análisis detallado de otros modelos de servicios de extinción de incendios, así como en aportaciones de profesionales con experiencia contrastada y de sectores especializados en capacitación y formación.

Entre las propuestas rechazadas por el equipo de gobierno, el Grupo Socialista ha citado la definición clara de las funciones del puesto, la conveniencia de exigir el carné de conducir C+E, la obligatoriedad de superar un curso de capacitación profesional, la adecuación del examen teórico a las particularidades de la provincia y la necesidad de equilibrar las pruebas físicas.

Estas últimas, a juicio del PSOE, presentan un nivel de exigencia "desproporcionado y excesivo". Asimismo, los socialistas propusieron la grabación de las pruebas físicas como medida para reforzar la transparencia durante su desarrollo, una iniciativa que, según han indicado, tampoco fue aceptada.

Para los socialistas, la negativa del equipo de gobierno a introducir estas mejoras genera una clara inseguridad jurídica que "no solo puede afectar al propio proceso de provisión de los puestos, sino que puede derivar en una avalancha de recursos, como ya está ocurriendo en otros servicios de nuestro entorno".