PSOE asegura su "lealtad sin paliativos" y pide no dejar fuera a colectivos del complemento de productividad

VALLADOLID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, Inmaculada García, ha trasladado este lunes a la consejera del ramo, Verónica Casado, la "lealtad sin paliativos" del PSOE de Castilla y León a la Junta en todo lo relacionado con la lucha contra la pandemia del cononavirus, un problema que, tras los últimos datos sobre la evolución de la enfermedad, se puede mirar ya "con cierta esperanza".

Dicho esto, García ha advertido de que el proceso de desescalada va a ser complicado en Castilla y León por su proximidad con Madrid, con el País Vasco o con otros "puntos rojos" y ha defendido mantener "dos circuitos separados" para atender casos COVID y casos no COVID para evitar un foco de infección en un posible repunte en otoño.

"La esperanza no se puede perder porque sí hay datos para ello", ha compartido Verónica Casado en su segundo turno de palabra en su comparecencia en la Comisión de Sanidad de las Cortes para rendir cuentas sobre la gestión del COVID-19 y donde ha garantizado a la procuradora socialista que se van a mantener los citados circuitos.

Inmaculada García ha reivindicado que la inversión en sanidad "nunca más" sea considerada como un gasto sanitario y ha pedido a Casado que si se establece un complemento de productividad no se deje fuera a ningún colectivo de los trabajadores del sistema, a lo que la consejera ha respondido que va a ser para todos los estamentos pero no lineal porque no todos los profesionales ha hecho lo mismo ni han asumido el mismo riesgo.

La socialista también ha pedido a la consejera valore la posibilidad de extender los contratos de las nuevas incorporaciones para seguir reforzando el sistema público, especialmente, en la fase de desescalada, "porque la epidemia no ha pasado" y para poder afrontar las listas de espera cuando vuelva la normalidad. Casado ha garantizado esos "contratos de fidelización" para que los nuevos médicos se queden en Castilla y León.

"Les vamos a necesitar", ha asumido Verónica Casado quien, tras agradecer el esfuerzo de los médicos jubilados, se ha mostrado partidaria de que se queden en su casa.

Tras explicar que a lo largo de las últimas semanas ha mantenido conversaciones personales con la consejera, la socialista no ha ocultado que en el PSOE no ha gustado la "opacidad" con la que se ha desarrollado la enfermedad en centros de mayores "donde ha quedado evidencia de que el actual modelo sociosanitario, basado en la concertación de plazas públicas en centros privados, ha hecho aguas en esta crisis sanitaria".

En su opinión, de haber habido una red pública de centros de la tercera edad "se habría contado con información puntual, actuado antes e incrementado las medidas preventivas". A esto ha añadido que "la escasez de recursos propios" ha sido un "factor determinante" en la capacidad de la Junta para dar respuesta adecuada a la crisis en cada territorio por lo que ha insistido en su llamamiento al Ejecutivo para que "se tome en serio" la sanidad pública de la Comunidad a través de los recursos necesarios.

"Sin regates, ni recortes", ha advertido con una petición expresa para reforzar la Atención Primaria desde la premisa de que será la que tendrá que asumir la fase de desescalada. En este sentido, ha comenzado su intervención con un pésame a los compañeros que han perdido la vida por el COVID-19 a los que "toda la sociedad estará etermanente agradecida".

"Sabemos lo duro de su trabajo, de gente sin experiencia que lo ha dado todo por el sistema, que se ha jugado la vida por amor a la profesión y a la ciudadanía", ha sentenciado.