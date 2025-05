El PSOE de Ávila afea al PP su falta de apoyo ante la propuesta de medidas contra las políticas de Trump.

ÁVILA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Ávila ha afeado al Partido Popular su negativa a respaldar sus propuestas para afrontar las políticas arancelarias de Estados Unidos y que afectan "directamente a sectores clave de la provincia, como el agroalimentario y el automovilístico".

En una rueda de prensa conjunta entre el nuevo secretario general del PSOE en Ávila, Carlos Montesino, y el vicesecretario general y diputado del PSOE de Ávila, Manuel Arribas, ambos han puesto de manifiesto la importancia del "escudo económico para proteger a quienes trabajan y producen y transforman y exportan productos que son la seña de identidad de esta tierra y del país", un montante del Gobierno central que contempla 14.100 millones de euros "destinados a paliar los efectos de las políticas proteccionistas impulsadas por Estados Unidos, especialmente la subida de aranceles".

Durante su intervención, Montesinos ha expresado su preocupación "con las políticas que está llevando a cabo tanto el Partido Popular como Vox en la provincia", ya que "no apoyan de ninguna de las maneras a agricultores, ganaderos ni al sector agroalimentario".

El dirigente socialista ha subrayado que el escudo económico aprobado por el Gobierno supone "una medida de planificación" que contrasta con "la falta de estrategia y previsión de la Diputación Provincial". En ese sentido, ha recalcado que "el Gobierno de España sí ha tenido una estrategia clara, anticipándose con este escudo económico, frente a las políticas proteccionistas de Trump".

El PSOE ha informado de que en el último pleno de la Diputación presentó una moción con dos propuestas concretas: un estudio técnico urgente para evaluar el impacto de los aranceles en los sectores afectados y la habilitación de una partida presupuestaria de 250.000 euros como fondo de respuesta coyuntural.

"Al menos, que se estudie por los servicios técnicos de la Diputación Provincial y se lleve a cabo de manera urgente un análisis de los sectores afectados y de la cuantía del impacto", ha señalado el secretario provincial del PSOE, quien recuerda que, sin embargo, la moción no salió adelante, lo que ha motivado las críticas de los socialistas al PP. "Es muy llamativo que el Partido Popular no se anticipe y no prevea esta situación", ha lamentado el responsable socialista, quien ha reclamado nuevamente la necesidad de contar con un estudio técnico que cuantifique el impacto económico en la provincia.

El PSOE ha insistido en la necesidad de actuar con previsión y ha advertido de que los sectores más expuestos, como el vino de Cebreros, el aceite, y las exportaciones agroalimentarias en general podrían verse gravemente afectados por los aranceles si no se implementan medidas urgentes de apoyo.

Por su parte, y según ha incidido Manuel Arribas, el decreto del Gobierno de Pedro Sánchez incluye "más de 6.000 millones en fondos ICO, 500 millones para internacionalizar las pymes, ayudas directas a la modernización y la búsqueda de nuevos mercados, y un sistema de protección del empleo similar al de los ERTE".

También ha puesto en valor las ayudas a fondo perdido y el uso de los fondos europeos Next Generation. "Este no es un plan para grandes titulares, es un plan pensado para las empresas y para las personas", ha insistido Arribas.

En su intervención , igualmente ha arremetido contra el Partido Popular por "hacerse fotos en ferias detrás del logo de Ávila Auténtica, paro luego votar en contra de quienes hacen auténtica esta tierra". Además, ha recordado que el Gobierno ha invertido más de 90 millones de euros para los vinos de Castilla y León y ha apoyado a Cebreros en la tramitación de su marca de calidad ante la Unión Europea.

"Aquí están los 90 millones que el Gobierno ha puesto encima de la mesa para los vinos de Castilla y León. Esto no es una medida aislada, esto es una línea de trabajo coherente. No es algo improvisado", añade.

El socialista también ha aprovechado la fecha para lanzar un mensaje con motivo de San Isidro. "Hoy es un día especial para el campo, el día de su patrón. No sé qué les van a decir a los agricultores en las procesiones y convites, pero desde luego no podrán justificar que han votado en contra de ellos", ha ironizado.

Finalmente, ha acusado al Partido Popular de utilizar al campo para crear crispación y desgaste político y de anteponer sus intereses partidistas a las necesidades del medio rural