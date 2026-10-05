PSOE de Ávila afronta las elecciones con la prioridad de defender la vivienda y los servicios públicos

ÁVILA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Ávila afronta la convocatoria de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre con el compromiso de "seguir avanzando y mejorando la calidad de vida de la ciudadanía desde la cercanía, la escucha y la defensa de los servicios públicos y del futuro de los pueblos de la provincia".

El secretario general del PSOE de Ávila, Carlos Montesino, ha destacado que la cita con las urnas representa una oportunidad para trabajar "con fuerza, con esperanza y con los pies en la tierra" con el objetivo de "renovar y ampliar la confianza de la sociedad".

En este sentido, ha situado el acceso a la vivienda como una de las "prioridades" de la formación de cara a la campaña electoral, señala en un comunicado remitido a Europa Press.

Asimismo, Montesino ha reivindicado la labor del Gobierno presidido por Pedro Sánchez y ha lamentado el rechazo en el Congreso de los Diputados, por parte de PP, Vox y otros grupos de la derecha, a los dos decretos orientados "a reforzar la estabilidad de los alquileres, proteger a los colectivos vulnerables y ampliar la oferta de vivienda asequible".

A este respecto, el líder provincial del PSOE ha remarcado que la formación "estará del lado de la sociedad" cuando se planteen medidas para "facilitar el acceso al alquiler y poner freno a la especulación".

Por ello, ha planteado que los comicios del 29 de noviembre permitirán a la ciudadanía decidir "entre avanzar en la resolución de sus problemas o bloquear las medidas".

Finalmente, Montesino ha señalado que los socialistas buscan movilizar a su militancia y electorado para trasladar sus propuestas a todos los municipios de la provincia, "promoviendo una política útil que garantice derechos, oportunidades y desarrollo tanto para Ávila como para el conjunto de Castilla y León".