PSOE del Ayuntamiento de Valladolid advierte de que sigue la pérdida económica por el contrato de vallas de publicidad

VALLADOLID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha criticado este miércoles que la Concejalía de Urbanismo y Vivienda continúa sin adjudicar el contrato de explotación de las vallas publicitarias de gran formato tras la finalización del anterior a mediados de marzo del año pasado, con la pérdida de dinero que entienden que se produce.

Son, ha recalcado el PSOE en un comunicado, "casi once meses" desde el vencimiento de la concesión anterior y "la ciudad continúa sin contrato en vigor y, por tanto, sin ingresar el canon anual que corresponde por la explotación de un recurso público que, además de su valor económico, tiene impacto directo en la imagen urbana".

El PSOE ha recordado que ya advirtió el pasado 17 de noviembre de 2025 de que "esta dejadez iba a traducirse en pérdidas para las arcas municipales" y entonces cabe apuntar que el concejal de Urbanismo y Vivienda, José Ignacio Zarandona, aseguró que el contrato se adjudicaría antes de finales de 2025.

Sin embargo, los socialistas reprochan que "lejos de corregir con diligencia esta situación", el equipo de Gobierno "ha encadenado nuevos retrasos que vuelven a golpear la recaudación municipal", pues explican que tras la aprobación del expediente de contratación y del proceso de adjudicación el pasado 1 de diciembre, se produjo un error en la fecha de finalización de la presentación de ofertas, que se adelantó del 7 al 5 dinero pero la modificación "no se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público" hasta el 12 de enero, cinco días después de concluir el plazo.

Por ello, la empresa Sistemas e Imagen Publicitaria presentó un recurso de reposición que impugna la rectificación de los pliegos y del anuncio de licitación y sostiene que el 7 de enero intentó presentar oferta sin éxito porque la fecha del anuncio aún no se había rectificado mientras el plazo efectivo se había reducido al 5 de enero.

Por este motivo, "y para evitar perjuicios de difícil reparación alegados por la recurrente, el Ayuntamiento ha admitido a trámite el recurso y ha acordado suspender el procedimiento de contratación hasta su resolución". Además, se ha dado traslado del recurso al licitador admitido para que formule alegaciones en un plazo de 10 días hábiles.

Esta situación, ha lamentado el concejal socialista Luis Vélez, "prolonga aún más la falta de adjudicación".

"En otras palabras, el equipo de Gobierno no solo llegó tarde a licitar tras el vencimiento del contrato, sino que, cuando por fin lo hace, comete errores en el cómputo y la publicación de plazos que desembocan en un recurso y en la suspensión del procedimiento", ha resumido.

Para el Grupo Municipal Socialista, este episodio es "la confirmación de una mala gestión que tiene consecuencias económicas inmediatas", ya que los espacios publicitarios "de máxima visibilidad en las principales entradas y rondas de la ciudad" se encuentran sin uso desde hace casi un año.

"Los recursos municipales no pueden depender de la improvisación ni de errores administrativos evitables", ha incidido el concejal, que ha reclamado al equipo de gobierno que "aclare públicamente el impacto económico acumulado desde el 15 de marzo de 2025 por la ausencia de canon, que explique por qué no se licitó con la antelación suficiente y qué medidas va a adoptar para evitar que una concesión municipal vuelva a quedar bloqueada por errores en los plazos y rectificaciones fuera de tiempo".

El PSOE ha explicado que la concesión demanial anterior fue formalizada el 14 de abril de 2021 --el contrato previo concluyó en diciembre de 2020-- con un canon anual de 205.719,36 euros y una vigencia de 3 años y 11 meses, de modo que su plazo terminó el 14 de marzo de 2025.

Desde el 15 de marzo de 2025 Valladolid estaba sin contrato y sin ingresos por la explotación de 103 vallas de gran formato, 100 de uso publicitario y 3 de uso exclusivo municipal. El Grupo Socialista estimó entonces que, tomando como referencia el canon anual actualizado al IPC y prorrateado entre el 15 de marzo y el 31 de diciembre de 2025, el Ayuntamiento dejaría de ingresar "en torno a 200.000 euros" solo en ese periodo.