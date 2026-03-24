El PSOE del Ayuntamiento de Valladolid reclamará en el Pleno la "recuperación" del parque Ribera de Castilla

Escalinata con una barandilla deteriorada en el parque Ribera de Castilla. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA VALLADOLID

VALLADOLID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid reclama la recuperación del parque Ribera de Castilla para buscar el compromiso con "medidas urgentes que permitan intervenir de forma integral en los espacios más deteriorados y degradados del espacio verde de Rondilla".

Los concejales del Grupo Luis Vélez y Pedro Herrero han presentado la moción en el propio parque, que como han recordado es "uno de los grandes espacios verdes de la ciudad", un "pulmón especialmente para el barrio de La Rondilla y un símbolo de una forma de entender lo público".

Sin embargo, consideran que "tres años después del acceso de Carnero a la Alcaldía el deterioro del espacio es evidente", por lo que llevarán una moción al próximo Pleno, que se celebra el lunes 30 de marzo.

Herrero y Vélez han destacado en el lugar la falta de mantenimiento en "numerosos ámbitos del parque Ribera de Castilla", como que "las vallas de Gabarrón siguen sin repararse; la chopera presenta un estado de abandono inaceptable, con árboles secos sin retirar y se pueden constatar otras muestras de abandono".

También han recordado "actuaciones pendientes sin realizar", algunas de ellas comprometidas en los últimos presupuestos participativos de la etapa del socialista Óscar Puente en la Alcaldía, que se votaron en 2023 y que "tampoco se han ejecutado".

Una de esas intervenciones solicitadas por los vecinos se centra en la reparación de la escalera imperial, para la que había una previsión de 118.500 euros. También se aprobó la instalación de mesas con asientos, con una inversión estimada de 14.400 euros. "La realidad es que a fecha de hoy no hay nada ejecutado", han incidido.

Además, el Grupo Municipal Socialista ha recordado que la Asociación Vecinal Rondilla lleva "más de dos años denunciando esta desatención tanto verbalmente como por escrito, pero la receptividad del equipo de gobierno PP-Vox es nula".

Consideran que "la inacción está provocando una degradación progresiva del parque Ribera de Castilla" y han advertido de que, a su juicio, "lo que está en juego no es solo un espacio verde: es el modelo de ciudad".

En estos argumentos fundamenta el Grupo Municipal Socialista la moción que se presentará en el próximo Pleno con los siguientes acuerdos a adoptar, como, en primer lugar, que el Gobierno de la ciudad actúe "de forma inmediata en el Parque Ribera de Castilla, tomando medidas urgentes que permitan intervenir de forma integral sobre los espacios más deteriorados y degradados".

También proponen que el pleno acuerde instar al gobierno municipal a ejecutar "de forma inmediata las actuaciones de presupuestos participativos aprobadas por el vecindario en el pasado mandato, y que deben ejecutarse en el parque Ribera de Castilla"; y también instar al gobierno municipal a publicar un calendario detallado de actuaciones en el Parque Ribera de Castilla, "con compromisos verificables y fechas concretas".