El PSOE califica de "migajas" el apoyo de la Junta frente a los aranceles y afea al PP su oposición "destructiva"

Asegura que los 'populares' prefieren hacer daño a la gente a la espera de ver caer al Gobierno y critica el "silencio sepulcral" de Mañueco

VALLADOLID, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El senador socialista por Valladolid, Javier Izquierdo, ha calificado de "migajas" los 16,5 millones aprobados por la Junta de Castilla y León para apoyar a las empresas frente a los aranceles anunciados por Estados Unidos y ha afeado al PP su oposición "destructiva" a la espera de ver caer al Gobierno, que es que "pone el músculo" para apoyar a los sectores afectados por esta política estadounidense.

Izquierdo se ha expresado así en el marco de una rueda de prensa en la que, junto a la diputada Luisa Sanz, ha explicado las medidas que ha tomado el Gobierno frente a los aranceles como el Decreto Ley aprobado con los votos en contra del PP y de Vox.

"El Gobierno ha querido ser ágil, ha querido ser rápido y estar preparado ante esta circunstancia y por eso se decidió aprobar un Decreto Ley con distintas medidas", ha señalado el senador por Valladolid.

Frente a ello, considera que las cuantías que pone la Junta le parecen "sencillamente ridículas" si se tiene en cuenta que el Decreto del Gobierno supone 14.000 millones de euros.

"Por tanto, está claro que quien pone el músculo para apoyar a las empresas, a los sectores afectados, es el Gobierno de España. Bien haría la Junta de Castilla y León imponer algo más", ha agregado.

Izquierdo ha explicado que se han mantenido muchas reuniones con todos los sectores afectados, que en el caso de Castilla y León los que más perjudicados pueden ser los de la industria automovilística y la agroindustria, el sector primario, sobre todo algunos como el vitivinícola.

Para apoyar a este tipo de empresas en una "guerra comercial que no beneficia a nadie", Javier Izquierdo ha insistido en que el Gobierno a reaccionado y la Junta "puede decir que pone esas migajas que pone", cuando "la triste realidad" es que a la hora de apoyar el grueso de las medidas del Ejecutivo central el Partido Popular ha estado en contra, "ni siquiera se ha abstenido".

SILENCIO DE MAÑUECO

Además, ha criticado que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha estado "callado" cuando tiene "probablemente una de las comunidades autónomas más afectadas por los aranceles".

Así, considera "lamentable" que, en una posición que es "bastante sensata" como apoyar a los sectores afectados, el Partido Popular lo único en lo que piense "es en ver cómo el Gobierno puede perder una votación como hizo con los pensionistas".

"Eso no es una posición constructiva, eso es un partido que hace una posición destructiva, que no le importa hacer daño a los pensionistas, a las empresas, a los trabajadores con tal de cacarear una posible derrota, que al final no se ha producido, del gobierno de España", ha señalado Izquierdo, quien ha añadido que lo que necesita España son "partidos responsables en la oposición" y del PP "no se puede esperar absolutamente nada".

Además, cree que lo hace con una "intencionalidad", que es "no molestar a la ultraderecha, que no se enfade Vox por la posición política del Partido Popular, que Vox no les tenga que reñir como les hace de vez en cuando por apoyar este decreto".

En esta línea, ha reiterado que le parece "lamentable" que "el principal partido de la derecha de este país" esté "sometido" políticamente a la "ultraderecha" y a los "dictados" que llegan de fuera de España. "Eso es estar muy lejos de la defensa de los intereses generales de nuestro país", ha apostillado.

El senador ha criticado que no se haya oído a Mañueco pedir a nivel nacional que el PP apoyara el Decreto Ley del Gobierno o que, al menos, se abstuviera, y el presidente de los 'populares' de Castilla y León ha mantenido un "silencio absoluto y sepulcral" en relación con esta situación y ha calificado de "un acto más de hipocresía" las fotos con los sectores afectados.

Ante la "actitud cínica e hipócrita" del Partido Popular, Izquierdo ha pedido a Fernández Mañueco que diga a Alberto Núñez Feijóo en el futuro congreso nacional, que considera que "ya era hora" que celebrasen tras ocho años sin debatir de política en un congreso, que "establezcan claramente un cordón sanitario con la ultraderecha" y que determinen "cuál es su posición ideológica", que la cuenten.

"Hoy por hoy nadie la conoce, la única que se conoce es toda la ideología sectaria, racista, xenófoba, machista que le están comprando permanentemente a la ultraderecha y también negacionista del cambio climático", ha asegurado el socialista, quien ha reiterado que el PP debería de ejercer de "partido de estado" y pusiera un "cordón sanitario" a la "ultraderecha".

APOYO DEL GOBIERNO

Por su parte, Luisa Sanz ha incidido en que el Decreto Ley del Gobierno moviliza más de 14.000 millones de euros con el objetivo de apoyar a los sectores que puedan verse más afectados por la imposición de aranceles, "protegiendo a empresas, trabajadores y generando nuevas oportunidades comerciales en otros mercados exteriores".

A este respecto, ha concretado que el plan va a proporcionar un acompañamiento "personalizado, intensivo", a las empresas que se vean particularmente expuestas, tanto para que consigan afianzar su posición en Estados Unidos como para buscar, si fuera necesario, también mercados alternativos.

Sanz ha apuntado que España ha sido el primer país en presentar un plan de estas características dentro de la Unión Europea, a pesar de que organismos internacionales como la OCDE o el Fondo Monetario Internacional consideran que no será uno de los países más afectados.

Aún así, se ha aprobado "una norma necesaria para estar preparados y listos para activar los instrumentos que sean necesarios cuando sean necesarios".