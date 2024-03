PSOE censura unas cuentas que "venden" CyL a Vox

VALLADOLID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León, Rosa Rubio, ha defendido la enmienda a la totalidad que los socialistas han presentado al proyecto de Presupuesto General de la Junta, unas cuentas que, a su juicio, "venden" la Comunidad al "machismo y la xenofobia" de la "ultraderecha" de Vox y "guardan en el cajón" fondos del Gobierno central que, a su juicio, son el "verdadero sustento" de la Comunidad.

Rubio ha insistido ante el Pleno de las Cortes en las razones que han llevado al PSOE a pedir la devolución del texto presentado por el Gobierno regional. "Nos oponemos a estos presupuestos porque no afrontan los problemas estructurales, las necesidades que nos ahogan durante décadas siguen sin soluciones, son continuistas con un proyecto fracasado entregado a la extrema derecha que vende Castilla y León al negacionismo, al odio, a la confrontación, al machismo, a la xenofobia y al racismo, Mañueco entrega Castilla y León a Vox", ha relatado la procuradora socialista.

Así, en defensa de su enmienda al proyecto del presupuestos, la socialista ha insistido en que no son unas cuentas "sociales" porque "no" dedican todo el dinero que llega para Sanidad, Educación o Servicios Sociales, un punto en el que ha señalado que "Mañueco se guarda en el cajón 350 millones de euros". "No invierte los 9.334 millones de euros que llegan a esta tierra procedentes del sistema de financiación en nuestras necesidades sociales, en contratar los médicos suficientes, en pagar al profesorado en igualdad a cualquier otro territorio de España y en atención a nuestros dependientes", ha explicado Rubio.

En este sentido, la procuradora socialista ha defendido además que no son unas cuentas efectivas en contra de la despoblación, una cuestión sobre la que, a su juicio, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, no tiene un plan ni una hoja de ruta. "Pone por delante sus intereses políticos a Castilla y león que Castilla y León".

En este punto ha recordado que la Comunidad continúa con un saldo vegetativo "negativo" y tan sólo registra un "ligerísimo" aumento poblacional por la migración que, además, "soporta los ataques y los insultos del vicepresidente con el silencio cómplice de Mañueco".