El PSOE se compromete a abordar a partir de 2027 una nueva ampliación del centro de mayores en Arca Real

Concejales del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento junto a usuarios del Centro de Vida Activa y vecinos de Las Delicias. - PSOE VALLADOLID

VALLADOLID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista se ha comprometido este martes con los vecinos del barrio de Delicias a, a partir de las elecciones municipales de 2027, llevar a cabo una nueva ampliación del Centro de Vida Activa (CVA) de Arca Real, donde el actual alcalde, el 'popular' Jesús Julio Carnero, ha inaugurado un nuevo espacio de 500 metros cuadrados que se suma al CVA existente desde 2010.

En un comunicado recogido por Europa Press, el PSOE ha considerado que las dependencias estrenadas este martes "suponen un avance y es algo positivo", pero el espacio les parece "limitado para resolver las necesidades de las personas mayores del barrio Delicias y las zonas del entorno".

"Nos alegramos de las nuevas dependencias del Centro de Vida Activa Arca Real. Era una reivindicación histórica que nosotros siempre hemos defendido, pero es insuficiente", ha apuntado la concejal Rafi Romero, que ha añadido que el equipo de gobierno formado por PP y Vox "ha perdido una oportunidad".

Este espacio de 500 metros cuadrados "se quedará pequeño porque el equipo de gobierno PP y Vox ha descartado ocupar íntegramente la extensión ocupada hasta hace tres años por Mercadona", en una nave de unos 1.500 metros cuadrados de los que la ampliación actual ocupa aproximadamente la tercera parte.

Los concejales Pedro Herrero, Rafi Romero y Luis Vélez, presentes en el acto de inauguración, han reiterado la necesidad de utilizar la totalidad del edificio en la calle Arca Real.

En consecuencia, el PSOE se compromete a ampliar de nuevo estas dependencias "al máximo posible" si el 23 de mayo de 2027 los ciudadanos deciden un cambio en el Ayuntamiento de Valladolid.

Han recordado que "desde finales de 2023, tras el cierre del supermercado Mercadona ubicado junto al centro, el Ayuntamiento dispone de un edificio completo que ofrece una oportunidad única para llevar a cabo una ampliación integral de las instalaciones de este Centro de Vida Activa".

Esta actuación permitiría, en su opinión, "dar respuesta a las necesidades de las personas mayores de Delicias, un barrio cada vez más envejecido, duplicando e incluso mejorando servicios esenciales, como las estancias diurnas, y dando cabida a numerosos usuarios que actualmente se quedan sin plaza en las actividades".

El Grupo Municipal Socialista recalca que ha defendido "reiteradamente" esta ampliación desde el inicio de la legislatura municipal. De hecho, en octubre de 2024 se presentó una moción que instaba a aprovechar íntegramente el espacio liberado por el antiguo supermercado.

Sin embargo, el equipo de gobierno "optó por hacer una obra mínima para utilizar únicamente" un tercio de la planta baja.

Han defendido que tanto el Grupo Municipal Socialista como las personas usuarias del centro de vida activa de Arca Real y su consejo de centro "siempre han considerado necesario abordar una ampliación del centro utilizando todo el edificio del antiguo supermercado".