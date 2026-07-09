El PSOE considera que el proyecto del fondo sur de Zorrilla es "propaganda" de Carnero y que "no verá la luz este año"

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, atiende a los medios de comunicación junto al Estadio José Zorrilla. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA EN VALLADOLID

VALLADOLID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha revelado este jueves que el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, firmó un decreto el pasado día 1 para la "contratación de la redacción del proyecto básico y de ejecución de las obras de cerramiento de la grande del fondo sur del Estadio José Zorrilla", con un coste de 460.000 euros, que considera "propaganda" para "tapar la falsa promesa del minibernabéu" y que "no verá la luz este año".

Los concejales del PSOE Pedro Herrero y Luis Vélez han atendido a los medios de comunicación junto al Estadio José Zorrilla para criticar que el equipo de Gobierno "no ha hecho nada" este mandato en la instalación deportiva, en la que defiende que las únicas mejoras que se han llevado a cabo en estos tres años las ha asumido el propio club.

Herrero ha recalcado que "a falta de diez meses para las Elecciones Municipales" Carnero "intensifica la propaganda" sobre el estadio José Zorrilla. El Grupo ha recordado que en la campaña de las elecciones municipales de 2023 el ahora alcalde de la ciudad prometió "un mini bernabéu" por 25 millones de euros.

Cabe recordar que Carnero no pronunció literalmente esas palabras sino que aseguró que se llevaría a cabo una reforma con cerramiento del fondo sur y techo cubierto "al estilo del Santiago Bernabéu".

Para "tapar esa promesa", ha criticado Pedro Herrero, Carnero ha firmado una resolución el pasado 1 de julio para la "contratación de la redacción del proyecto básico y de ejecución de las obras de cerramiento de la grande del fondo sur del Estadio José Zorrilla".

El presupuesto del proyecto se cuantifica en 460.000 euros, una inversión, que según relata el PSOE, el Ayuntamiento "admite que no estaba incluida en las previsiones de gastos de los presupuestos iniciales de 2026".

El proyecto, continúa el Grupo Socialista, "debe contemplar la ejecución de obras en la grada sur para alcanzar un aforo total de 32.000 espectadores (el estadio José Zorrilla tiene en la actualidad 27.618)".

Todo ello, considera Pedro Herrero, para llegar a las elecciones generales de mayo de 2027 con "una infografía" sobre el proyecto de cierre del fondo sur para "vender otra falsa promesa como la del minibernabéu".

"Los ciudadanos pueden comprobar que a fecha de hoy no hay nada. Esto no admite interpretaciones. La realidad es que después de más de tres años de Carnero en la Alcaldía de Valladolid su gestión, también en este ámbito, es cero. Lo único nuevo que se ha visto en el estadio es lo que ha hecho el club. Y ahora el actual alcalde se saca de la chistera un anuncio; más propaganda para decir que se están dando pasos, cuando la realidad es que se gastan 460.000 euros para un proyecto, pero esto no garantiza el comienzo de las obras de remodelación del estadio José Zorrilla", ha recalcado Herrero.

Pedro Herrero responsabiliza al actual alcalde no solo de que no haya hecho nada de lo prometido, sino de que en este trienio "haya impedido que se realizara lo acordado entre el Ayuntamiento y el Real Valladolid", en referencia al convenio que dejó pendiente de firma el anterior equipo de Gobierno, formado por PSOE y VTLP, para abordar una ampliación de la Ciudad Deportiva y una remodelación del estadio, sin fijar cuándo se llevaría a cabo.

"Carnero es el responsable de que Valladolid se haya quedado sin ciudad deportiva y sin un miniestadio con capacidad para 2.000 espectadores. Todo esto estaría prácticamente realizado", ha defendido Herrero, en un escenario en el que el PSOE hubiera conservado la Alcaldía en 2023.

El Convenio entre el Ayuntamiento y el Real Valladolid estaba listo para la firma porque ya disponía del informe jurídico favorable, pero Puente "optó por dejar la firma pendiente, a la espera de los resultados de las Elecciones Municipales en un ejercicio de pulcritud democrática".

Tras ser elegido alcalde con el apoyo de Vox, Carnero, señala el PSOE, "decidió no firmar el documento".

Las propuestas del Real Valladolid planteadas al Ayuntamiento, defiende el portavoz socialista, eran "la construcción de la ciudad deportiva con nuevos edificios de vestuarios e instalaciones para el primer equipo y categorías inferiores; nuevas oficinas y un miniestadio de unos 2.000 espectadores, con un presupuesto de 11,6 millones de euros".

Además, el proyecto también contemplaba la reforma del José Zorrilla, con el cierre del fondo sur, con un nuevo recubrimiento exterior y una nueva cubierta, con un presupuesto de 37,1 millones de euros, aunque señalan que una vez concluidas las obras de la ciudad deportiva y el miniestadio "el club decidiría cuando iniciaba la reforma del estadio".

También han recordado que la propuesta contemplaba la adjudicación al Real Valladolid de la concesión demanial por un periodo de 50 años con esa subvención del Ayuntamiento de 5,6 millones de euros, distribuidos entre 2025 y 2028. El Real Valladolid pagaría un canon anual de 224.565 euros.

"Este documento desdeñado por el actual alcalde ha pasado a la historia, pero acredita lo que ha perdido esta ciudad en los últimos tres años", considera el PSOE, que ha resumido en que la promesa de "25 millones para el minibernabéu" ha quedado en "cero céntimos"