El PSOE convoca una charla en Las Delicias sobre el futuro del barrio tras el "bloqueo" del PP a la integración

El Grupo Municipal Socialista convoca una charla informativa en Las Delicias sobre el futuro del barrio tras el "bloqueo" del PP a la integración ferroviaria - PSOE

VALLADOLID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha convocado este lunes, 15 de diciembre, una charla informativa en Las Delicias sobre el futuro del barrio tras el "bloqueo" del PP a la integración ferroviaria.

El encuentro tendrá lugar a las 19.00 horas en el Teatro Canterac, ubicado en el Centro Cívico Delicias y permitirá al portavoz socialista, Pedro Herrero, explicar de manera "clara y comprensible" la situación actual del proyecto de integración ferroviaria y las consecuencias directas que su paralización tiene para el barrio.

Precisamente, los socialistas consideran necesario ofrecer información directa a la ciudadanía después de que el actual equipo de gobierno del Partido Popular haya "bloqueado" el desarrollo del convenio de integración ferroviaria.

"Las Delicias no puede quedarse a medias. Ya se han visto los beneficios de la integración con obras como Panaderos, Labradores o el paso junto al Mercado, y ahora el barrio necesita completar esas conexiones, no volver atrás", ha señalado el portavoz socialista.