El PSOE convoca este lunes una charla para hablar del futuro de los barrios de Valladolid

Cartel de la charla informativa organizada por el Grupo Municipal Socialista, centrada en los barrios de Pajarillos, San Isidro, Buenos Aires, Campo de Tiro y El Pato. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

VALLADOLID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista convoca una charla para hablar del futuro de Pajarillos, San Isidro, Buenos Aires, Campo de Tiro y El Pato mediante un encuentro programado para este lunes en el Centro Cívico Zona Este.

La cita tendrá lugar a las 19.00 horas bajo el lema 'Hablemos del futuro' con la intención de establecer un espacio de diálogo sobre la realidad actual de estos barrios vallisoletanos.

La formación busca la puesta en común de las preocupaciones vecinales para definir prioridades de mejora "entre todos" ante los problemas cotidianos y la necesidad de soluciones compartidas por los residentes. El orden del día incluye el análisis de las propuestas para el entorno urbano junto al horizonte tras el supuesto "boicot del Partido Popular a la integración ferroviaria" en la zona este.

La charla servirá también para repasar las inversiones municipales en accesibilidad, seguridad peatonal y carriles bici, además de las reformas en equipamientos de participación ciudadana y las zonas de juegos para niños.

El debate abordará también las actuaciones en eficiencia energética del alumbrado y las labores de limpieza, con el objetivo de recoger aportaciones directas que serán trasladadas a la agenda institucional.