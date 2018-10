El PSOE cree que el curso ha tenido "muy pocas luces y muchísimas sombras" en materia educativa en CyL

Publicado 31/07/2018 14:02:50 CET

Fernando Pablos insiste en reclamar la comparecencia de Rey en las Cortes por la sentencia del Releo plus y las oposiciones

VALLADOLID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Socialista, Fernando Pablos, y el viceportavoz, Jesús Guerrero, han definido el curso 2017-2018 como un "curso con muy pocas luces y muchísimas sombras" en materia educativa en Castilla y León.

Pablos ha incidido en que el último curso ha tenido "muy pocas luces y muchísimas sombras" y ha aventurado que "el próximo será parecido" pero que desde su grupo parlamentario "trabajarán" para que sea el último en el que la educación de la Comunidad esté gestionada por el PP, según declaraciones recogidas por Europa Press.

Así, ha señalado que se trata de "otro curso más" sin que se modifique el sistema de financiación universitaria, donde reclaman la falta de una plataforma online en las universidades públicas para "hacer competencia a las privadas", el "escaso" apoyo a la investigación y al ámbito científico.

Por otro lado, aunque el portavoz socialista ha apuntado a una "noticia positiva" con la "recuperación" de las becas complementarias 'Erasmus +', ha criticado que tienen una parte negativa porque han supuesto la "reducción de las generales".

Además, Guerrero ha recordado que su grupo parlamentario ha abogado por reducir los ratios de alumnos y que se reconozca a los profesores como tutores, mientras ha asegurado que el "pacto educativo" del PP pretende "imponer sus ideas" con "cuatro barreras" al "no querer tocar la religión", negarse a la introducción de la asignatura de educación para la ciudadanía, no tocar los conciertos educativos y no aceptar que el Gobierno tiene la obligación de invertir en educación.

Al mismo tiempo, ha denunciado la "segregación" que se experimenta en los centros educativos, como en el caso de los alumnos no bilingües, los estudiantes con déficit de atención o la falta de traductores de lengua de signos en las aulas.

De igual manera, los portavoces también han aprovechado para cuestionar a la Consejería de Educación que sea la "única" que tiene menos prepuesto, con 200 millones de euros menos desde 2011.

RELEO PLUS

Los socialistas han manifestado que "estos días la realidad nos ha superado" con la reciente sentencia a Releo Plus, que esperan "no afecte al programa" y no suponga una "situación negativa" para las familias.

En este aspecto, Guerrero ha reivindicado la "gratuidad" del material curricular obligatorio como un "derecho de todos los estudiantes" y ha calificado de "chapuza" los efectos del programa Releo Plus.

Igualmente, Pablos ha solicitado la comparecencia de Rey para dar explicaciones sobre el programa Releo Plus y la reciente "polémica" de las oposiciones, a lo que han asegurado que la Junta de Castilla y León "debe muchas explicaciones a los opositores".

OPOSICIONES

Pablos ha afirmado que el grupo socialista ha recibido escritos en los que se denuncia la gestión de las oposiciones, como uno de los opositores a profesores de informática que han denunciado "con pruebas" que miembros del tribunal "habían formado a candidatos a opositores"; o otro de los opositores de educación física que, "con detalle", evidenciaban que todos los tribunales habían aprobado "al mismo número de personas".

Por su parte, Guerrero ha reiterado que el sistema de oposiciones no puede ser "tan duro", ha criticado que se desde la Junta se haya apuntado a que los opositores "no van preparados" y ha calificado el porcentaje de vacantes libres como "para echarse las manos a la cabeza".

EBAU

Respecto a la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), el viceportavoz socialista ha afirmado que en los últimos dos cursos ha supuesto "un caos" para los alumnos y que los profesores han tenido "falta de información" hasta dos meses antes de los exámenes.

En este aspecto, ha aprovechado para hablar sobre el nivel de exigencia del sistema educativo en la comunidad, a lo que ha indicado que Rey "podía haber pactado una EBAU única".