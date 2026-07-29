PSOE critica que 11.000 personas queden fuera de las ayudas de alquiler y reclama que CyL firme el Plan Estatal

VALLADOLID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Política Municipal del PSOECyL, Fran Díaz, ha criticado que 11.000 castellanos y leoneses hayan quedado excluidos del paquete de ayudas al alquiler convocado por la Junta de Castilla y León, cuyos beneficiarios se han publicado este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), al tiempo que ha reclamado a la administración autonómica que "tienda la mano" para firmar el convenio con el Gobierno de España a partir del 20 de septiembre e implementar el Plan Estatal de Vivienda.

Díaz ha explicado que el Ejecutivo autonómico ha concedido algo más de 22.000 ayudas sobre un volumen total de 33.000 solicitudes presentadas. A su juicio, se trata de una cifra "amplísima" de personas desatendidas, una circunstancia que, según ha lamentado, "no es nuevo" y resulta "habitual" en la Comunidad.

El dirigente socialista se ha referido además a la entrega de 59 viviendas colaborativas destinadas al alquiler joven realizada en la capital vallisoletana y ha señalado que el Gobierno autonómico demuestra predisposición "para vender logros y para vender éxitos", pero se muestra "más reacio a la hora de reconocer la procedencia de los fondos".

En este sentido, ha puntualizado que la actuación ha dispuesto de una inversión de 2,6 millones de euros procedentes de fondos europeos gestionados por el Gobierno central. Por este motivo, el socialista ha pedido a la Junta y a su vicepresidenta, Isabel Blanco, que muestren "humildad" y asuman que "las viviendas no son de la Junta", ni de ninguna administración, sino "de los ciudadanos" para dar respuesta a una "emergencia nacional y autonómica".

Finalmente, Fran Díaz ha instado al Ejecutivo autonómico a abandonar la "guerra de los logotipos" y a confirmar su disposición para rubricar el acuerdo sobre el Plan Estatal de Vivienda con el Ministerio a partir del próximo 20 de septiembre, una medida que ha calificado de "fundamental" para frenar la marcha de jóvenes en la comunidad por la falta de inmuebles.