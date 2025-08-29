Archivo - El PSOE critica el "despilfarro y dilación" del Ayuntamiento de Valladolid en la normativa de terrazas - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha criticado la "inacción, despilfarro y dilación" del equipo de gobierno de PP y Vox en la normativa de terrazas mientras "gasta 100.000 euros en estudios innecesarios".

Los socialistas basan esta crítica en los contratos ya adjudicados por el Consistorio, cuyos plazos fijados confirman que el alcalde, Jesús Julio Carnero, "no realizará ninguna modificación sobre las terrazas antes de las Elecciones Municipales de mayo de 2027".

A este respecto, el concejal Luis Vélez ha explicado que el 13 de diciembre de 2023 el Ayuntamiento y la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería firmaron un Protocolo General de Actuación "para mejorar la ordenación de las terrazas".

Posteriormente, en febrero de 2024, se adjudicó un contrato para la 'Redacción de estudio para la ordenación de las terrazas de hostelería' con un presupuesto de adjudicación de 16.903 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

En agosto de 2024 el Ayuntamiento dio a conocer ese estudio, y determina "la posibilidad de reubicar nueve terrazas de las existentes previamente en plazas de estacionamiento".

Sin embargo, en marzo de 2025, el Consistorio licitó un nuevo contrato para la contratación de los servicios de consultoría y elaboración de terrazas de hostelería en la ciudad de Valladolid, en este caso por un importe de 105.455 euros y un plazo de ejecución de 15 meses.

El socialista ha criticado que el contrato, cinco meses después, haya sido adjudicado por 72.721 euro (IVA incluido) a la empresa con "peor valor técnico de las presentadas, calificada como muy mala por el informe técnico municipal, pero con la oferta económica más baja".

En las preguntas presentadas a la comisión del mes de marzo por el Grupo Municipal Socialista, se indicaba que el concejal de Tráfico anunciaba el 3 de marzo que "se había elaborado una instrucción que tiene carácter ejecutivo" y dijo también que "se habían denegado la solicitud de 10 terrazas".

"Sin embargo, cinco meses después, no existe nueva información", ha incidido el edil, a pesar de que el equipo de gobierno de PP y Vox ha expresado su voluntad de modificar la actual Ordenanza de terrazas en vía pública, del año 2015, lo cierto es que más de dos años después "nada ha cambiado, salvo el gasto de más de 100.000 euros en varios estudios, un despilfarro, pero sin resolver los problemas de la actualidad ni dar ni un solo paso concreto en la mejora de la normativa vigente".

En consecuencia, el Grupo Municipal Socialista presentará varias preguntas en la Comisión de Movilidad, Urbanismo, Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad, que se celebrará la próxima semana para saber qué diez solicitudes de terrazas, según declaraciones del concejal de Tráfico, son las que ha denegado el Ayuntamiento de Valladolid.