PSOE critica la "falta de previsión" de la Junta para prever la demanda de vivienda por la reapertura de Monte la Reina

La Secretaria De Vivienda Del PSOE De Castilla Y León, Ana Casado, Junto Al Secretario General Del PSOE De Zamora, Antidio Fagúndez. - PSOE

ZAMORA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Vivienda del PSOE de Castilla y León, Ana Casado, ha criticado este lunes la "falta de previsión y el nulo compromiso" de la Junta a la hora de prever la demanda de vivienda vinculada a la reapertura del campamento de Monte la Reina.

La responsable autonómica de los socialistas ha señalado que su partido ya advirtió en diciembre de 2025 de la necesidad de disponer de, al menos, 1.000 hogares más y ha lamentado que esa cifra no se vaya a alcanzar.

Casado ha realizado estas declaraciones en el marco de una comparecencia para hablar de vivienda que se ha celebrado en la sede del PSOE de Zamora. Allí, junto al secretario general de los socialistas en la provincia, Antidio Fagúndez, la responsable autonómica del área ha explicado que la Junta ha previsto 200 viviendas sociales para toda la provincia, lo que se aleja de la cifra demandada por su partido.

La secretaria de Vivienda del PSOE de Castilla y León ha aseverado que Zamora necesita "muchísima más vivienda" y un incremento del parque público que, a su juicio, no va a llegar con las medidas que está tomando la Junta, pero sí podría hacerse realidad de la mano del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, un documento que Casado está presentando por las nueve provincias de la Comunidad.

La representante del PSOE ha defendido esta propuesta y ha criticado "la irresponsabilidad de quien pretende enfrentar a los ciudadanos", en referencia a las declaraciones del portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro, que había criticado la presencia de población extranjera en las listas de los beneficiarios de las ayudas al alquiler repartidas por la Junta hasta ahora.

"En 'X', hemos visto a Hierro asegurar que el 25 por ciento de las ayudas ha ido a personas no españolas, pero los NIF y los NIE están ocultos. Deducir la nacionalidad por el nombre es una temeridad. Vamos a estar vigilando que todas estas personas no se queden fuera de las ayudas tras el pacto de gobernabilidad", ha advertido Casado.

En líneas generales, la socialista ha demandado "corresponsabilidad a la Junta" y una política autonómica "más ambiciosa" en materia de vivienda para hacer frente a los retos que vienen por delante en la comunidad.