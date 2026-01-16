PSOE critica que el funicular de la ladera Este de Parquesol lleva sin servicio un mes, "sin fecha de reparación"

Elevador averiado en la ladera este de Parquesol. - PSOE AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha asegurado este viernes que el elevador funicular de la ladera Este de Parquesol --une la calle Mariano de los Cobos de dicho barrio con la avenida de Salamanca-- se encuentra sin servicio desde "antes del 18 de diciembre" y "sin fecha prevista de reparación" por parte del Ayuntamiento.

En un comunicado recogido por Europa Press, el Grupo Municipal Socialista ha reprochado la "falta de diligencia" del equipo de Gobierno ante la avería que mantiene fuera de servicio esta infraestructura cuyo proyecto se gestó y se construyó durante el último mandato municipal del Gobierno formado por PSOE y VTLP.

Según el PSOE, el elevador dejó de funcionar "antes del 18 de diciembre". No así las escaleras mecánicas, que se han mantenido en funcionamiento en las últimas semanas, según apunta a Europa Press el gerente de Auvasa, Eduardo Cabanillas.

Los socialistas han lamentado que una "infraestructura esencial para la movilidad peatonal y la accesibilidad" siga "más de un mes después" sin contar "con una fecha concreta de reparación", pues han apuntado que el Ayuntamiento y Auvasa señala que "se está a la espera de la llegada de una pieza".

El concejal socialista Luis Vélez considera "insuficiente" la explicación al tratarse de una instalación ciudadana "de uso intensivo y estratégico" para varios barrios.

El concejal socialista recuerda que este tipo de situaciones "no son excepcionales" y que ya se ha advertido "en reiteradas ocasiones" de "la necesidad de mejorar la gestión del mantenimiento de los sistemas de movilidad vertical". Para Vélez, que fue concejal de Movilidad y Espacio Urbano durante el último mandato de PSOE y VTLP en el Gobierno municipal, cuando se construyeron el elevador y las escaleras mecánicas, "la ausencia de un stock básico de piezas de reposición provoca retrasos inasumibles en la resolución de averías" y "penaliza" a los cientos de usuarios diarios.

Vélez ha apuntado datos disponibles del uso de la infraestructura, que "sólo entre enero y noviembre de 2025" registró 236.965 usos del funicular, a los que se suman 96.633 usos de las escaleras y rampas asociadas, lo que alcanza un total de 333.598 desplazamientos en once meses.

Estas cifras convierten a el elevador y escaleras del este de Parquesol en "una de las infraestructuras de movilidad vertical más utilizadas de la ciudad".

Vélez ha destacado que fue el anterior equipo de gobierno el que "apostó decididamente por este modelo de movilidad sostenible, accesible y financiado con fondos europeos" como una "parte estructural del sistema de transporte urbano".

Por ello, le resulta "especialmente preocupante la falta de previsión y planificación del actual gobierno municipal en materia de mantenimiento".

"Mantener parados durante semanas unos equipamientos tan utilizados supone un deterioro del servicio público y un retroceso en el modelo de ciudad accesible y sostenible que Valladolid necesita", ha denunciado el concejal socialista.