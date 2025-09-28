El PSOE critica el "ritmo pausado y cansino" de Mañueco que provoca "desequilibrio" en sanidad

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, junto a algunos organizadores de la Marcha contra el Cáncer en Almazán (Soria). - PSOE CYL

ALMAZÁN (SORIA), 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha criticado el "ritmo pausado y cansino" del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que provoca, a su juicio, que en la Comunidad exista un "desequilibrio asistencial" en materia de sanidad.

"No son los ritmos que necesita Castilla y León, no son los ritmos que necesita una comunidad autónoma tan grande como la nuestra", ha lamentado en declaraciones antes de participar en la Marcha Contra el Cáncer en Almazán (Soria), donde ha denunciado los 25 años de retraso en la reforma del hospital de la capital soriana o la demora de 18 años en la llegada de radioterapia a la provincia.

Sobre el Hospital Santa Bárbara, ha recordado que fue en 2001 cuando se planteó la refoma que "todavía" se está "finalizando". "Es una ejecución de obras paralizadas en su momento con la excusa de la crisis económica del año 2008 y que no han tenido capacidad de retorno", ha advertido.

Asimismo, ha cuestionado una situación similar en la llegada de las unidades de radioterapia a hospitales como el de Soria, el Bierzo (León), Ávila o Palencia, con "prácticamente 18 años" de demora.

En este contexto, ha afeado que "18 años después la radioterapia en Soria está comenzando ahora y de forma experimental a plantear las primeras asistencias", mientras en El Bierzo o en Segovia se está practicando de forma privada y tan solo en Ávila se ha puesto en marcha esa unidad con fondos del Gobierno de España".

Ante ello, ha demandado "una apuesta clara por dar cobertura a ese derecho universal que es el derecho a la sanidad".