El PSOE cuelga la bandera LGTBI+ en la sede de las Cortes con motivo del Día del Orgullo

La bandera LCTBI+ en la sede de las Cortes de Castilla y León. - PSOE CASTILLA Y LEÓN

VALLADOLID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha colgado la bandera LGTBI+ en la sede del Parlamento regional con motivo de la celebración del Día Internacional del Orgullo, que se celebra mundialmente el 28 de junio.

El PSOE, a través de su cuenta de X ha informado que la bandera LGTBI+ "ondea un año más" en las Cortes de Castilla y León "como símbolo de libertad y reconocimiento".

"Así lucen los colores de la DIVERSIDAD en la casa de todos los castellanos y leoneses gracias al PSOE", ha escrito el Grupo Socialista.