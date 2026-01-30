PSOE denuncia el estado del Servicio de Incendios de Diputación de Valladolid y PP defiende el refuerzo de sus efectivos

Francisco Ferreira En El Pleno Ordinario De Enero De La Diputación De Valladolid En El Palacio De Pimentel. - GRUPO MUNICIPAL SOLCIALISTA

VALLADOLID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en la Diputación de Valladolid ha denunciado en el Pleno celebrado este viernes "los alarmantes datos" sobre el estado en el que se encuentra el Servicio de Extinción de incendios de la institución y se ha referido al "trágico accidente" ocurrido el pasado el 14 de enero de 2025 y que cóstó laa vida al Conductor Bombero Fernando Navarro.

Durante el debate, el portavoz socialista, Francisco Ferreira, ha explicado que el INSS emitió un informe el 8 de octubre "que declara responsable" de dicho accidente a la Diputación de Valladolid "por la falta de medidas de seguridad y salud en el trabajo".

Asimismo, Ferreira ha asegurado que dicho informe recoge que el vehículo siniestrado, con más de 20 años de edad (fabricado en 2002) "no disponía de cinturones de seguridad en las plazas traseras" además de que al Jefe Provincial que ejercía la jefatura el día del siniestro "le llamaba la atención" que las bisagras de la puerta fueran "ridículas como las de un 600" por lo que las puertas se abrieron al caer el camión.

Por su parte, el diputado delegado del Servicio de Extinción de Incendios y Protección Civil, Julio César García Hernando, ha respondido a Ferreira que e la empresa Iturri Emergency Solutions SL fue la encargada del diseño, fabricación, mantenimiento y distribución de los vehículos de emergencias y de los caminos de bomberos.

Siguiendo esta línea, García Hernando ha afirmado que la empresa emitió un informe que determinaba que el vehículo accidentado, por estar fabricado en el año 2002, "no tenía obligación de contar con cinturón de seguridad en las plazas traseras".

El diputado popular ha confirmado que el camión, en el periodo en que estuvo en uso, acudía a las revisiones de la ITV en fechas correspondientes "con resultados favorables sin faltas leves y graves" y ha indicado, en cuanto a los cinturones, que su homologación es compleja y costosa " y es prácticamente imposible de homologar" por lo que se considera inviable su instalación.

Julio César García Hernando ha acabado su intervención al afirmar que a raíz de ese accidente se han establecido nuevos grupos y líneas de trabajo en las que participan más efectivos y que se han tomado al respecto varias medidas preventivas.

HORAS EXTRAORDINARIAS

Por otero lado, el portavoz socialista ha pedido explicaciones por la causa del aumento del gasto en horas extras en el Servicio de Extinción de Incendios que duplica el de 2024 y supera los dos millones de euros.

Una situación que como ha afirmado, el PSOE "viene denunciando desde que, en 2020, se rompió el convenio con el Ayuntamiento" de Valladolid, "lo que supone un aumento del coste de 6 a 11 millones. Todo por un capricho".

Ferreira ha criticado que se creó un parque de bomberos en 14 días en Arroyo de la Encomienda y a partir de ahí se ha dado "todo este descontrol en horas extras y de problemas en el servicio".

PUNTOS APROBADOS.

En el apartado de proposiciones, se ha aprobado la iniciativa presentada por el PP en defensa de "una financiación local justa, suficiente y respetuosa con la autonomía municipal" que ha defendido Guzmán Gómez y que ha sido rechazada por el PSOE, cuya portavoz, Acebes, ha asegurado que la población "prefiere hablar de temas reales y no generar titulares".

Ante ello, Gómez ha afirmado que la Diputación "es una institucional que no defiende ningunas siglas y lo que buscamos es un modelo justo para todos los territorios" al tiempo que ha expresado su deseo de que "ójala España no fuera un reino de taifas" y hubiera "un sistema impositivo justo".

Igualmente, en la sesión plenaria se ha aprobado la proposición de Vox, con enmiendas del PP, que busca garantizar la correcta conexión digital y la interoperatividad en las farmacias y botiquines de la provincia, una iniciativa que ha sido defendida por Mario de Fuente.

Asimismo, se ha dado el visto bueno al Plan de Apoyo al Empleo 2026, que incrementa su inversión hasta los 2.969.800 euros, y ha aprobado su convocatoria, que en esta ocasión se adelanta en el calendario para facilitar que los ayuntamientos puedan disponer del personal necesario en las épocas de mayor actividad y necesidad en los municipios.