El PSOE destaca los avances "con pasos firmes" de las obras del Teatro Emperador de León

Teatro Emperador de León. - PSOE

LEÓN 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha destacado el avance "con pasos firmes" de las obras del Teatro Emperador de León con la modificación urbanística ya en manos del Ayuntamiento, lo que considera un "paso decisivo".

El secretario general del PSOE de León y diputado nacional, Javier Alfonso Cendón; la vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León y candidata por a las Cortes, Nuria Rubio; y el senador Salvador Vidal han visitado este espacio para conocer de primera mano el estado actual del inmueble, las obras previstas, los tiempos de ejecución y el resultado final del proyecto de rehabilitación integral impulsado por el Gobierno de España.

La visita se ha realizado junto al secretario general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), Benjamín Marco Valero, y una arquitecta técnica del organismo, que han explicado la situación del teatro, las importantes limitaciones técnicas actuales y el proceso administrativo y urbanístico necesario para su transformación en un espacio escénico "moderno, funcional y adaptado a las necesidades culturales del siglo XXI", han señalado los socialistas.

Durante la visita se ha explicado que el proyecto contempla una profunda adaptación del edificio, condicionada por su concepción original como cine y, entre las actuaciones, será necesario ampliar la inclinación del patio de butacas, elevar la altura del escenario y la ampliación del foso de orquesta, de los espacios técnicos y camerinos para cumplir con la normativa actual en materia de seguridad y evacuación.

Para resolver estas cuestiones, ha añadido el PSOE, será necesaria una modificación urbanística mediante un plan especial, ya presentado al Ayuntamiento de León hace unas semanas, que permita ajustar la volumetría del edificio y que la dirección provincial del PSOE espera que el Consistorio de la capital resuelva "lo antes posible" para acelerar los trámites.

Javier Alfonso Cendón ha subrayado que el Teatro Emperador es "un símbolo cultural y emocional para León" y ha destacado que el Gobierno de España está dando pasos "firmes" para hacerlo realidad.

"Hoy hablamos de trámites concretos, de planificación técnica y de una hoja de ruta clara para devolver este espacio a la ciudadanía", ha señalado el responsable socialista, quien ha incidido en que la implicación del Ministerio de Cultura y del INAEM demuestran una apuesta real por León y por su vida cultural.

COMPROMISO DE ZAPATERO

En este sentido, el diputado leonés ha recordado que el compromiso de su rehabilitación fue adquirido con el gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero. "Siempre que en esta tierra ha habido avances, ha sido gracias a las políticas socialistas. El Emperador es un claro ejemplo. Un proyecto que inició el PSOE y que ahora, gracias al esfuerzo del Gobierno sigue avanzando y se encuentra en su etapa final", ha agregado.

Por su parte, Nuria Rubio ha puesto en valor el papel del Gobierno de España en la recuperación del patrimonio cultural como motor de cohesión y desarrollo.

En esta línea, ha apuntado que la rehabilitación del teatro no es solo una intervención arquitectónica, sino una "inversión estratégica" en cultura, identidad y futuro. "Todos los leoneses y leonesas estamos emocionalmente vinculados a este espacio emblemático", ha afirmado.

Rubio ha destacado que este proyecto permitirá dotar a León de un teatro equiparable a otros grandes espacios escénicos del país, ampliando la programación cultural y fortaleciendo el acceso de la ciudadanía a la cultura.

Por su parte, el senador Salvador Vidal ha incidido en la importancia de la colaboración entre administraciones para sacar adelante una actuación de esta envergadura, un "proyecto complejo, pero sólido, que cuenta con el respaldo técnico, jurídico y financiero del Gobierno de España" y ha remarcado que el objetivo es dejar todos los instrumentos necesarios preparados para que la rehabilitación del teatro no sufra retrocesos y avance con seguridad en los próximos años.

Los socialistas han reiterado su compromiso de seguir trabajando para que este proyecto tan ambicioso "avance con rigor, consenso institucional y una clara vocación de servicio público".