PSOE en Diputación de Ávila advierte de las "deficiencias" en las bases para la provisión de 36 plazas de bombero

ÁVILA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en la Diputación de Ávila ha alertado de las "graves deficiencias" detectadas en las bases publicadas el pasado 12 de diciembre para la provisión de 36 plazas de bombero del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS).

El diputado del PSOE Raúl Blanco ha recordado que el Grupo Socialista siempre ha defendido "que la dotación del servicio se realice con criterios de profesionalidad, transparencia y calidad", pero, según ha indicado, "ninguna de estas propuestas ha sido aceptada por el equipo de gobierno".

"Nuestra única finalidad era dotar de las máximas garantías tanto a los opositores como al propio tribunal de valoración", ha subrayado Raúl Blanco, quien ha explicado que las propuestas del PSOE que han sido rechazadas defendían la definición clara de las funciones del puesto, la conveniencia, exigir el carné de conducir C+E, obligatoriedad de superar un curso de capacitación profesional, la adecuación del examen teórico a las particularidades de la provincia y la necesidad de equilibrar las pruebas físicas, cuyo nivel de exigencia resulta "desproporcionado y excesivo".

Asimismo, el diputado ha explicado que en lo que tiene que ver con las pruebas de conducción, "la indefinición de estas pruebas dificulta la preparación de los opositores" además de que " establece criterios excesivamente subjetivos" que quedan a la interpretación del tribunal.