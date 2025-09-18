El PSOE en la Diputación de Valladolid denuncia falta de financiación de los servicios sociales por parte de la Junta

VALLADOLID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en la Diputación de Valladolid ha acusado a la Junta de Castilla y León de falta de financiación en los servicios sociales que presta la institución provincial, algo que su portavoz, Francisco Ferreira, asegura que es algo generalizado en todas las competencias impropias que asume y cuyas competencias corresponden a la Administración regional.

Ferreira manifiesta que "las adendas al Acuerdo Marco de Servicios Sociales que presenta la Junta de Castilla y León para 2025 y que incrementan la financiación de los servicios que presta la Diputación aún son claramente insuficientes para atender las prestaciones sociales en la provincia" y pone como ejemplos "más sangrantes" el Servicio de Ayuda a Domicilio, cuya financiación debería sostener al 90%, y al que, en cambio, aporta únicamente 7,7 millones de euros, de un coste total de 16 millones de euros (el 46%).

Lo mismo ocurriría, como así añade, con las dos residencias de personas mayores, Cardenal Marcelo y Doctor Villacián, que le suponen a la Diputación de Valladolid un desembolso de 13 millones de euros anuales, de los que la Junta sólo aporta 400.000 euros, "sin que desde el Equipo de Gobierno del PP en la Institución Provincial se diga nada ni se tome ninguna medida al respecto para solucionar esta situación".

Los socialistas, a través de un comunicado recogido por Europa Press, censuran la "inadmisible actitud" del Equipo de Gobierno de la Diputación ante la actuación de la Administración Regional, "que sigue sin comprometerse con la provincia" y señalan otros casos de falta de financiación, como la prestación de los servicios complementarios de comedor y residencia a los alumnos con necesidades educativas especiales matriculados en centros educativos sostenidos con fondos públicos en Valladolid capital, que presta la institución provincial, y que le supone un coste de más de 500.000 euros y para cuya financiación sólo recibe 200.000 euros de la Junta.

PIDEN A ÍSCAR QUE RECLAME A LA JUNTA

Por ello, insiste Ferreira en que "Conrado Íscar, como presidente de la Diputación de Valladolid, debe exigir a la Junta una revisión de la financiación destinada al Servicio de Ayuda a Domicilio y a la gestión de centros residenciales, y la de otras muchas competencias impropias que asume sin la correcta dotación económica por parte del Gobierno Regional del PP".

Sin embargo, denuncian que ante las preguntas de los socialistas en el pleno, lo único que se ha respondido es que se "charla de esto" con la Junta de Castilla y León, pero no existe prueba de que se haya realizado reclamación alguna al respecto.

Añaden que lo mismo sucede en otras materias, como la promoción deportiva, donde la Junta delegó en 1994 a la Diputación de Valladolid la organización de los juegos escolares con una transferencia de 150.000 euros, cantidad que, como así critican, solamente cubre un tercio del coste total que supone la organización de estas actividades deportivas.

Por último, denuncian también desde el Grupo Socialista que la financiación que la Diputación de Valladolid recibe de la Junta para el sostenimiento de las oficinas de asesoramiento y asistencia a municipios, sigue siendo insuficiente debido el incremento exponencial de los recursos imprescindibles para el funcionamiento de las entidades locales.

Ferreira es tajante al recordar "esa frase que tanto utiliza Conrado Íscar: "tu invitas y yo pago", respecto al Gobierno de España, a quien invita a decírsela al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, "que escatima el dinero para la Diputación de Valladolid y sus municipios", y recuerda que la Administración central financia el 75% del presupuesto de la institución provincial, 132 millones de euros en 2025, con un incremento de más de 12 millones respecto a los de 2024.