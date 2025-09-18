PSOE espera que las cuentas de 2026 respondan a las necesidades de CyL y que no sean "propaganda electoral"

VALLADOLID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Gómez Urbán, ha abogado por esperar a conocer el proyecto de presupuestos de la Comunidad para el año 2026 para analizar después si esas cuentas responden a las verdaderas necesidades de Castilla y León o si son "propaganda electoral" ante la próxima cita con las urnas que se tiene que celebrar antes del 15 de marzo.

De este modo ha respondido Gómez Urbán tras conocer que el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado este jueves que el Gobierno autonómico tiene intención de registrar el proyecto de presupuestos en las Cortes antes del 15 de octubre, fecha límite marcada en el Estatuto de Autonomía.

"Que presente las cuentas antes del 15 de octubre para cumplir con el objetivo que marca el Estatuto, que es presentar las cuentas, es una cosa; que las cuentas cumplan y respondan a las necesidades de Castilla y León es otra, evidentemente", ha advertido Gómez Urbán en declaraciones a los periodistas tras la Junta de Portavoces.

En este sentido, se ha reafirmado en que una vez que la Junta presente las cuentas de 2026 --la Comunidad mantiene prorrogados los presupuestos de 2024 ya que en 2025 elaboró un anteproyecto que no registró en las Cortes-- verán si responden a las necesidades de la Comunidad.

Minutos antes, tanto el procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, como su compañero en el Grupo Mixto Francisco Igea han ironizado sobre la falta de respuesta de la representante del Gobierno autonómico en la Junta de Portavoces sobre los planes del Ejecutivo para el techo de gasto no financiero y para las cuentas del próximo año.

"Para sorpresa de nadie no puede responder porque no tiene esa información", ha ironizado Fernández en coincidencia con Igea que ha lamentado la falta de información de la representante de la Junta en lo que ha considerado una muestra de la "larga agonía" de una Legislatura que, según ha augurado, "va a ser completamente inútil".

"Ni tramitamos las leyes, ni tramitamos los presupuestos", ha criticado Igea que ha bromeado sobre que "gracias al inefable Paco Vázquez" --el número dos del PP en Castilla y León que el martes puso sobre la mesa el 15 de marzo de 2026 para la celebración de las elecciones autonómicas-- se conoce que la Comunidad va a acudir a la cita con las urnas "el último día y a última hora --es el plazo máximo que permite la ley-- y sin hacer tarea".