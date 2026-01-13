PSOE exige informe técnicos sobre Arco de Ladrillo por las "nuevas grietas": "No nos fiamos de la palabra de Carnero"

Pedro Herrero mide una de las grietas en el viaducto del Arco de Ladrillo. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha reclamado "todos los informes técnicos disponibles o la elaboración inmediata de uno nuevo" ante la aparición de "nuevas grietas" en el viaducto del Paseo de Arco de Ladrillo ocho meses después de su reapertura.

"Queremos que nos lo digan los técnicos porque no nos fiamos de la palabra del alcalde", en referencia a Jesús Julio Carnero, ha señalado en declaraciones recogidas por Europa Press el portavoz socialista Pedro Herrero.

Herrero ha insistido en que su grupo quiere "saber la verdad" y a qué responden las nuevas fisuras longitudinales que han denunciado "vecinos de la Ciudad de la Comunicación" a los que, ha recordado, el alcalde aseguró que la actuación sobre el paso "estaba resuelta".

"Los vecinos se rieron y con razón, porque a la vista está que no estaba resuelta, ni mucho menos, esta actuación", ha argumentado para incidir en que las nuevas grietas "no tienen nada que ver con las juntas de dilatación que están en los muros", como ha justificado el regidor.

"Tenemos muy reciente lo sucedido con los pasos de Ariza, donde él dijo que no necesitaba informes técnicos, que con su sentido común era suficiente, y cuando se ha podido disponer de informes técnicos han desbaratado lo que él ha dicho. Por tanto, queremos ver los informes técnicos y queremos que los ciudadanos de Valladolid también dispongan de ellos", ha abundado.

Herrero ha vuelto a reprochar al alcalde su "decisión" de boicotear el convenio de integración y le ha recordado que, si hubiera optado por él Arco Ladrillo estaría "demolido" y entraría en funcionamiento "en diez meses si se hubieran cumplido los plazos". "Sin embargo tomó otra opción y gastar 2,3 millones para esto, para decir que la actuación estaba resuelta y comprobar ahora que ni mucho menos", ha continuado.

El portavoz socialista ha explicado que las nuevas grietas han aparecido tanto en el asfalto en sentido hacia el barrio de las Delicias, como en la parte inferior del puente y el vano 9, que "no fueron objeto de una rehabilitación integral pese a los informes técnicos que alertaban de problemas persistentes como filtraciones de agua, desconchones en los muros y fisuras activas y que apuntaban al derribo del viaducto como única solución definitiva".

En este sentido se ha referido a una fisura en el lateral del paso, en la parte de Las Delicias que tiene su prolongación al otro lado del mismo. "Nos llama la atención porque no tiene nada que ver con ninguna junta de dilatación y, por tanto, dice el señor Carnero que estas estaban previstas. Pues no sabemos si estas estaban previstas también, que nos lo explique, pero que no nos lo explique él, que nos lo explique un experto, un técnico, y que a ser posible que sea por escrito. No nos fiamos ya nada de todo esto", ha zanjado.