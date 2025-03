El PSOE exige a la Junta el mantenimiento de la CL-631 entre Ponferrada y Villablino para "evitar más derrumbes"

LEÓN 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El procurador socialista en las Cortes de Castilla y León Javier Campos ha exigido a la Junta que licite los trabajos de reparación y mantenimiento de la carretera CL-631 que une Ponferrada y Villablino para "evitar más derrumbes".

Durante la Comisión de Movilidad y Transformación Digital celebrada este miércoles, el parlamentario del PSOE ha señalado que estos trabajos "deberían estar resueltos desde hace más de dos años" y que los mismos no han sido tomados en consideración "hasta el grave derrumbe ocurrido en mayo de 2024 y que dejó incomunicada la vía durante casi un año".

Campos ha asegurado que tanto por parte de usuarios particulares como de las autoridades de la zona se enviaron "múltiples notificaciones, comunicaciones y avisos" del estado en el que se encontraba el tramo donde se produjo el derrumbe.

Sin embargo, ha detallado que a pesar de esos avisos, "nada fue suficiente para la Junta, que solo actuó cuando la carretera quedó completamente cerrada al tráfico por la magnitud del derrumbe".

En este sentido, el procurador ha acusado a la Junta de "no ser diligentes" a la hora de tratar este tema, ya que "la irresponsabilidad mostrada al no haber atendido las advertencias en tiempo y forma" a su juicio, supuso "poner vidas en riesgo y accidentes de gravedad que, por suerte, no se produjeron".

A pesar de que el vial ya se ha abierto al tráfico tras los correspondientes trabajos, desde el Grupo Parlamentario Socialista insisten en que se reanuden las labores de mantenimiento que quedan por realizar y que requiere el estado y las condiciones de la carretera.

Entre los motivos aducidos para ejecutar estos trabajos "con máxima premura", los socialistas han incluido evitar que los pueblos se queden incomunicados, las pérdidas en el ámbito comercial y anular el riesgo que entraña para los usuarios que utilizan esta vía "tan transitada".

PROBLEMAS EN LA TDT EN LA COMARCA DEL BIERZO

En la misma Comisión, el procurador socialista también ha defendido una Proposición No de Ley (PNL) para instar al Ejecutivo autonómico a realizar un estudio para conocer con la problemática en cada una de las localidades y municipios de la comarca de El Bierzo en referencia al servicio de Televisión Digital Terrestre (TDT).

La iniciativa también recoge la puesta en marcha de un plan de actuación que garantice la cobertura de la totalidad de los canales de televisión en todo el territorio del Bierzo. Tras modificar la PNL y ampliarla a todo el territorio de la comunidad al ser "un problema común", los socialistas han conseguido sacarla adelante con once votos a favor y siete abstenciones.

"La mala señal, la baja calidad de la emisión o emisión intermitente y la falta de canales son problemas que siguen sufriendo los vecinos y vecinas de la comarca del Bierzo, una problemática que afecta especialmente al medio rural más envejecido y aislado de nuestro territorio", ha explicado Campos.

En esta línea, ha defendido que desde las Cortes se debe trabajar para que que los habitantes de Comunidad tengan "los mismos derechos y servicios, independientemente de donde residan".

"De ahí que solicitemos este estudio para conocer en profundidad por qué y dónde lo están padeciendo y, por supuesto, que se elabore un plan de actuación que garantice que todo el mundo sea capaz de ver, de forma continua, el cien por cien de los canales de la TDT", han zanjado desde el PSOE.