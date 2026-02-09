El PSOE exige la mejora inmediata del Camino de Simancas por el deficiente estado de la calzada . - GRUPO SOCIALISTA AYUNTAMIENTO VALLADOLID

El Grupo Municipal Socialista llevará este martes, 10 de febrero, a la Comisión Ordinaria de Movilidad, Urbanismo, Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad varias preguntas de cara a que se solucione cuanto antes el problema de los baches y socavones que hacen insegura la calzada del Camino Viejo de Simancas.

El PSOE denuncia que el Ayuntamiento está permitiendo que una vía con tránsito diario de vehículos se mantenga "llena de baches y socavones peligrosos", con una señalización incompleta e insuficiente, mientras se pospone el arreglo definitivo.

El concejal socialista, Luis Vélez, recuerda que el carril bici del Camino Viejo de Simancas fue adjudicado en abril de 2023 y que, transcurridos ya casi tres años después, la actuación continúa sin finalizar. A juicio del Grupo Socialista, "parte de esta situación se explica por los problemas de la empresa adjudicataria inicialmente, pero también por la mala gestión del actual gobierno municipal, que no ha tomado medidas eficaces para evitar que el deterioro del firme derive en un riesgo creciente para la seguridad vial".

El PSOE subraya que el propio Ayuntamiento aprobó el 18 de agosto de 2025 el modificado no 1 del contrato para posibilitar una recepción parcial de las obras, justificándolo en el peor estado estructural del firme respecto a lo previsto y en el impacto de las abundantes precipitaciones durante 2025, que habrían obligado a actuaciones de mayor entidad en la calzada. Sin embargo, el Grupo Socialista considera injustificable que, con esos antecedentes y con un problema reconocido, el gobierno municipal no haya actuado "ni lo más mínimo" sobre la calzada, dejando que la situación empeore y trasladando el problema a vecinos y conductores.

Además, el Grupo Socialista recuerda que el presupuesto municipal de 2026 contempla 680.000 euros para elaborar un nuevo proyecto y renovar la calzada del Camino Viejo de Simancas. "Que exista una previsión presupuestaria pendiente de ejecutar no puede ser la coartada para mirar hacia otro lado", advierte Vélez, quien insiste en que el Ayuntamiento tiene la obligación de garantizar condiciones óptimas de seguridad desde ya, con actuaciones de mantenimiento urgentes y una señalización adecuada.

Por todo ello, el PSOE preguntará en la comisión si el gobierno municipal va a parchear de inmediato la calzada para eliminar los puntos más peligrosos, si va a señalizar de forma completa los desperfectos existentes para prevenir accidentes y, especialmente, cuándo prevé licitar la obra de renovación de la calzada y en qué fecha estima el inicio efectivo de los trabajos.