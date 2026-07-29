PSOE exige un plan de recuperación turística integral y que la Junta suelte el "negacionismo" y se sume al Pacto

Rueda de prensa del PSOE sobre incendios y Vivienda - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla y León ha exigido a la Junta la puesta en marcha de un plan de recuperación turística integral en las zonas afectadas por los incendios forestales y ha reclamado al Gobierno autonómico presidido por Alfonso Fernández Mañueco que "suelte la mano de los negacionistas del cambio climático" para sumarse al Pacto de Estado contra la emergencia climática promovido por el Ejecutivo central.

En concreto, el secretario de Política Municipal del PSOECyL, Fran Díaz, ha trasladado su "agradecimiento infinito" a los alcaldes de los municipios castellano y leoneses afectados por los fuegos en la última semana, con especial incidencia en la provincia de Ávila, y ha ensalzado el "municipalismo abierto" y "útil" que han desplegado ante las evacuaciones. Asimismo, ha expresado su cariño a las personas alojadas temporalmente en pabellones o centros de día.

Del mismo modo, el dirigente socialista ha celebrado que el Consejo de Ministros haya dado "un primer paso" con la declaración de zonas gravemente dañadas para canalizar las primeras ayudas a los afectados. No obstante, ha pedido a la Junta de Castilla y León que apruebe medidas "ambiciosas" en su Consejo de Gobierno de este jueves y que garantice un compromiso político continuo con "medios operativos los 365 días del año".

Díaz ha recordado que la Comunidad autonómica no puede asumir la repetición de grandes incendios como los ocurridos en el puerto del Pico en 2021, Zamora en 2022 o en El Bierzo el pasado año, por lo que ha urgido al Ejecutivo a que acepte la "mano tendida" del Gobierno de España para alcanzar un acuerdo contra la emergencia climática.

"El gobierno del señor Mañueco tiene que soltar la mano de los negacionistas", ha sostenido Díaz, quien ha instado a la administración autonómica a asumir sus competencias en mantenimiento forestal y labores de extinción.

Por su parte, el portavoz socialista de Cultura, Turismo y Deporte en las Cortes de Castilla y León, Sergio Iglesias, ha planteado la necesidad de articular "un verdadero plan de recuperación turística" en los territorios asolados por las llamas, tras criticar las acciones promocionales desarrolladas con anterioridad por la Junta.

Según ha explicado, el "99 por ciento" de estas superficies corresponde a áreas rurales y forestales donde la pérdida del entorno natural dificulta la llegada de visitantes.

Así, Iglesias ha detallado que esta propuesta debe incluir un paquete de medidas "económicas" y "fiscales" con "rebajas fiscales, subvenciones para los alojamientos" e incentivos para la rehabilitación de instalaciones turísticas.

Además, el parlamentario autonómico ha abogado por la diversificación de la oferta a través del ecoturismo, la gastronomía y la creación de "bonos turísticos", así como por la realización de evaluaciones para medir el impacto de las iniciativas aprobadas.

Por último, el portavoz autonómico en materia de turismo ha avisado de que el Grupo Socialista presentará en las próximas semanas varias iniciativas parlamentarias en las Cortes de Castilla y León si la Junta no implementa este paquete de actuaciones en su próximo Consejo de Gobierno, con el objetivo de fomentar la creación de riqueza y "fijar población" en el medio rural.