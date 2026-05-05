El PSOE fija como prioridad política a corto y medio plazo en Segovia recuperar el gobierno del Ayuntamiento

SEGOVIA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE fija como prioridad política a corto y medio plazo en Segovia la recuperación del gobierno del Ayuntamiento de la ciudad en los comicios municipales que se celebrarán en 2027, un reto estratégico el que el aparato del partido aportará auxilio técnico, presupuestario y político.

El secretario general del PSOE de Segovia, José Luis Aceves, y el secretario de Organización del Partido Socialista de Castilla y León, Daniel de la Rosa, han mantenido un encuentro de trabajo técnico y político en Segovia para analizar al detalle el comportamiento de las pasadas elecciones autonómicas y coordinar la estrategia organizativa de cara a las próximas elecciones municipales, previstas para el último domingo de mayo de 2027.

Ambos mandatarios han coincidido en señalar que, si bien el Partido Popular resultó ganador de los comicios autonómicos en la provincia, por la "captación del voto útil procedente de los antiguos electores de Ciudadanos", la base del socialismo segoviano se encuentra "plenamente consolidada" por encima del 31,2 por ciento de los sufragios, con lo que ha logrado el tercer procurador provincial que estaba en juego.

En este sentido, De la Rosa ha calificado el resultado provincial de positivo pero "insuficiente" si se aspira a gobernar la Diputación y a incrementar sustancialmente el número de concejales y alcaldías en toda la provincia.

Asimismo, el secretario autonómico ha apuntado al comportamiento electoral de la capital segoviana, donde las siglas del PSOE subieron casi tres puntos por encima de la media de la provincia, rozando el 34 por ciento del apoyo ciudadano.

Ante este escenario, De la Rosa ha fijado como prioridad política a corto y medio plazo para los socialistas la recuperación del gobierno del Ayuntamiento de la ciudad de Segovia en los comicios municipales del año 2027, un reto estratégico para el cual el aparato del partido aportará "auxilio técnico, presupuestario y político".

Para lograr dicho crecimiento electoral, fijado en un aumento de entre cuatro y cinco puntos porcentuales, la dirección del PSOE ha puesto en marcha los mecanismos de selección de candidaturas con un año de antelación.

De la Rosa ha recordado que el partido dispone de las elecciones primarias reguladas por el Comité Federal para los municipios de más de 20.000 habitantes, mientras que en las localidades de menor tamaño se aplicarán planes específicos de extensión de listas.

El objetivo prioritario de este despliegue temprano es afianzar a los alcaldes socialistas en ejercicio y proponer alternativas renovadas y competitivas allí donde sea preciso cambiar de proyecto político para ganarse la confianza de la mayoría social.

Por su parte, José Luis Aceves ha reivindicado la labor de oposición y control que ya realizan los tres procuradores socialistas segovianos integrados en el Parlamento autonómico y ha lamentado la "comodidad en la incertidumbre" y la falta de iniciativa que, a su juicio, caracterizan la gestión del popular Alfonso Fernández Mañueco.

Aceves ha contrastado esta actitud de la Junta con los excelentes datos de empleo de Segovia, que sitúan a la provincia en cifras técnicas de pleno empleo, pero ha lamentado que estos buenos datos estatales "no cuenten" con el impulso añadido de políticas industriales reales de carácter autonómico en el territorio segoviano.