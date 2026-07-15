PSOE y Grupo Mixto señalan la falta de planificación y la improvisación en materia de incendios e insisten en prevención

Grupos de la oposición en la Comisión de Medio Ambiente y Energía de las Cortes. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de la oposición han criticado la falta de planificación y la improvisación en materia de incendios y han insistido en la necesidad de una prevención mayor durante las épocas de menor riesgo.

Así lo han señalado los portavoces en la Comisión del Grupo Socialista, Miguel Ángel Luengo, y del Mixto, José Ángel Ceña (Soria ¡Ya!), durante la comparecencia de la consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, para explicar las líneas estratégicas de su departamento.

En este marco, Luengo ha criticado que la política ambiental de la consejera esté llena de "anuncios, de titulares, de autocomplacencia" pero carezca de una estrategia "ambiciosa" para afrontar los desafíos de la Comunidad, pero considera que donde "ese fracaso es más evidente" en la gestión de incendios forestales.

El procurador socialista ha incidido en que el PP lleva gobernando Castilla y León casi cuatro décadas y se ha preguntado si la consejera será "consecuente y coherente" o seguirá la "estela de dejadez y de apatía" que ha llevado a la Comunidad "al colapso" y "al fracaso" de su antecesor, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Luengo ha censurado el "reparto" de competencias entre diferentes consejerías como consecuencia del acuerdo de gobierno entre PP y Vox y no por criterios técnicos, lo que ha tenido como resultado "menor coordinación, duplicidad de funciones, incertidumbre organizativa y una enorme complejidad para muchos empleados públicos que diariamente deben trabajar de forma coordinada".

Así, considera que donde "más evidente" es la falta de planificación es en la política de prevención y extinción de incendios forestales. "Castilla y León, señora consejera, no puede permitirse improvisar cada verano", ha aseverado el portavoz socialista, quien ha criticado que cada campaña se escuchen "los mismos anuncios" mientras los profesionales "llevan años" reclamando un operativo totalmente público, estabilidad de plantillas, profesionalización, más medios y prevención todo el año bajo una dirección coordinada.

"Este año llevamos padeciendo cientos de incendios con un operativo con muchas deficiencias, las que su Gobierno ha propiciado, que resultan nocivas para nuestra Comunidad", ha añadido Luengo.

CAMBIO DE MODELO

Además, en el marco de su intervención, también ha incidido en que la política ambiental "va mucho más allá" de lo que es apagar los incendios y ha apuntado que es "transversal" y "estructural" y condiciona el presente y el futuro de la Comunidad.

Por el contrario, ha criticado que el Ejecutivo autonómico siga tratando a esta Consejería como "la hermana pobre" y como si fuera un departamento "secundario".

Así, considera que el medio ambiente "no es un obstáculo para el desarrollo económico, sino precisamente una condición para conseguirlo" y se trata de "planificar con rigor, contabilizar desarrollo económico y protección ambiental".

Así, ha planteado un cambio de modelo que apueste por una mayor planificación pública, más innovación, más industrialización y una utilización de los fondos europeos destinados a la transición ecológica.

Sin embargo, ha lamentado que el PP haya elegido gobernar con la "ultraderecha", al que ha asegurado que "le molesta y repugna todo lo que tenga que ver con la conservación del medio natural" y ha asegurado que el problema del cambio climático "no desaparece por cuestionarlo".

Por todo ello, ha propuesto que Castilla y León deje de ser "únicamente una gran productora de recursos" para convertirse también en una "gran generadora" de oportunidades. "Y ustedes han llevado a esta tierra a un modelo de colonizadores y colonizados, donde los castellanos y leoneses observan día a día cómo unos pocos extraen y se llevan nuestros recursos naturales", ha apuntado.

OPERATIVO "DÉBIL"

Por su parte, José Ángel Ceña, tras recordar que González Corral ha pasado por tres consejerías con muchas competencias diferentes pero "con pocas soluciones", ha criticado que en la comparecencia se hayan visto "muchas generalidades, mucha literatura a la hora de hablar, pero pocas concreciones" y prácticamente ninguna novedad.

El portavoz del Grupo Mixto en la Comisión ha centrado sus críticas en el operativo contra incendios que, pese estar ante un de las campañas "más duras probablemente", es "débil, poco profesionalizado y escaso".

"Están en riesgo nuestros montes", ha afirmado Ceña, quien ha señalado que en Soria la superficie forestal es el 60 por ciento del total por ello "está en riesgo la provincia".

En esta línea, ha criticado que se haya comenzado "mal la andadura" de la Consejería cuando el director general de Prevención y Extinción de Incendios Forestales, Ángel Sánchez Martín, incidió en que no creía que la prevención en invierno sea viable y se pueda asumir y ahora González Corral diga que sí.

"Pues de nuevo estamos en este gobierno de PP y Vox en Castilla y León ante la política del marxismo, del marxismo de Groucho, no de Carlos, estos son mis principios, si no les gustan, tengo otros", ha agregado.

Además, ha afeado a la consejera que hable de planificación territorial como parte de la prevención y se lleven 40 años esperando la ordenación del territorio.

En cuanto a los medios del operativo, ha criticado que hable del incremento de helicópteros y en la base de Garray (Soria) no esté operativo porque en el lote del contrato en el que iba no se presentaron licitaciones y se tiene uno "prestado" de Saechores "León".

El procurador ha advertido de que el operativo es "más débil" y el riesgo es mayor porque hay más combustible y porque las altas temperaturas están provocando que se seque rápidamente.

Además, José Ángel Ceña ha criticado que la González Corral se refiera a la contaminación del agua cuando hay una treintena de localidades sorianas con contaminación por nitratos y no se pongan soluciones o que se hablen "generalidades" en materia de energía.

EN LÍNEA CON EL ACUERDO DE GOBIERNO

Por su parte, la portavoz 'popular', María de las Mercedes Cófreces, ha valorado las medidas presentadas por responder a los retos de Castilla y León y a lo que se recogía en su programa electoral, que ha sido la base del acuerdo con Vox, pero también porque se centra en la protección del medio ambiente y del entorno rural.

Además, ha destacado que todas las medidas se centren en el aprovechamiento "activo" del territorio y los recursos naturales y ha valorado especialmente que la política de prevención, lucha contra incendios y restauración se "eleve a un primer nivel de actuación" con una Dirección General que "concentrará conocimiento, experiencia, formación, recursos, diálogo, coordinación y medios".

Sin embargo, ha incidido en la necesidad de una estrategia "más amplia" para el conjunto de España, un "gran" acuerdo de Estado en materia de incendios y una financiación autonómica "justa" que responda a lo que Castilla y León es, ya que de 95.000 kilómetros cuadrados de territorio más del 50 por ciento es forestal.

Así, ha expresado el "no rotundo" al modelo puesto sobre la mesa, negociado con independentistas, algo que ha reclamado al PSOE que también rechace.

Por parte de Vox, el procurador Miguel Contreras ha valorado las líneas estratégicas que ha propuesto la consejera al responder al acuerdo de gobierno firmado con el PP y ha expresado su apoyo para el desarrollo de las medidas que contribuyan a cumplirlo, pero también ha advertido de que estarán "vigilantes" para que cada uno de los compromisos que se han adquirido con los ciudadanos se hagan realidad.

Contreras ha destacado como prioridades la gestión activa del medio natural porque "proteger no puede significar prohibir", que la prevención de incendios se haga mediante la gestión de los montes, que haya una simplificación y "desregulación" administrativa, que se impulse la biomasa y la defensa del mundo rural y los usos tradicionales.