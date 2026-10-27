PSOE insta a Diputación de Valladolid a firmar un convenio con la Junta para financiar colegios y consultorios rurales

VALLADOLID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en la Diputación de Valladolid presentará una proposición en el pleno del viernes, 30 de octubre, para instar a la institución provincial a suscribir un convenio con la Junta que financie los gastos de mantenimiento y funcionamiento de los consultorios médicos y colegios públicos de los municipios de la provincia, "para priorizar la asignación de recursos de menor a mayor población".

A través de un comunicado, el portavoz del PSOE en la institución provincial, Francisco Ferreira, ha defendido que los ayuntamientos "no pueden seguir asumiendo en solitario el coste de servicios que afectan directamente a la educación y a la sanidad", al tiempo que ha recordado que la titularidad en ambas materias corresponde a la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Según ha advertido, atender las necesidades de estos centros resulta "cada vez más gravoso" para los pequeños pueblos debido al incremento de los costes energéticos y de suministros, así como por los gastos derivados del personal conserje o auxiliar administrativo.

Asimismo, la formación socialista ha alertado del riesgo de despoblación en el medio rural tras la publicación de un estudio que señala la posible desaparición de alrededor de 30 pueblos vallisoletanos en un plazo inferior a 50 años.

A juicio de Ferreira el reto demográfico se afronta con dinero "para poner en marcha y mantener servicios públicos de calidad", al tiempo que ha subrayado que la "dificultad de acceso" a la sanidad y a la educación figura entre las "causas principales del envejecimiento y el despoblamiento de las localidades".

En este sentido, el PSOE ha criticado la gestión del equipo de gobierno de la Diputación al señalar que en la última convocatoria para la conservación de colegios los consistorios realizaron solicitudes "por valor de 785.000 euros, de las que únicamente se atendieron 400.000 euros".

Igualmente, la organización ha lamentado que se destinen fondos a instalaciones deportivas mientras los municipios afrontan "dificultades" para prestar servicios básicos, por lo que ha considerado "imprescindible" la puesta en marcha de mecanismos de apoyo económico directo e instar a la Junta a dotar una financiación justa.