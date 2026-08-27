El PSOE insta a la Junta a declarar la Cultura Minera de Castilla y León como Bien de Interés Cultural

Archivo - Mina a cielo abierto de la provincia de León. - ULE - Archivo

LEÓN 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León va a presentar una Proposición No de Ley (PNL) en la Comisión de Cultura para instar a la Junta a iniciar los trámites necesarios que permitan declarar la Cultura Minera de Castilla y León como Bien de Interés Cultural (BIC) de carácter inmaterial.

El procurador socialista por León y alcalde de Villablino, Mario Rivas, ha subrayado la "urgencia de proteger, reconocer y poner en valor una identidad colectiva que ha marcado la historia, la economía y las vidas de miles de familias en las cuencas mineras". Según ha expuesto, la minería ha constituido una forma de vida sustentada en valores de "solidaridad, compañerismo y ayuda mutua".

La iniciativa promovida por los procuradores leoneses exige al Ejecutivo autonómico el inicio "inmediato" de los trabajos técnicos, históricos, antropológicos y jurídicos orientados a documentar y delimitar este patrimonio inmaterial, según apuntan a través de un comunicado.

Una vez concluidos estos estudios, la propuesta insta a la Junta a incoar el expediente administrativo para la declaración formal como BIC, con la participación de municipios, asociaciones, sindicatos, museos y expertos vinculados a estos territorios.

El expediente de protección planteado abarca los conocimientos tradicionales del oficio, el lenguaje y vocabulario minero, la memoria oral, las celebraciones, las tradiciones familiares y el acervo de canciones y expresiones culturales de las cuencas. A este respecto, Rivas ha hecho hincapié en situar en el centro del proceso a las personas que desarrollaron su vida en las explotaciones, "garantizando la intervención de las comunidades mineras y priorizando el conocimiento transmitido por los mayores".

Asimismo, la PNL reclama la elaboración de un programa específico de salvaguarda, conservación, investigación, transmisión y divulgación. Este plan deberá recopilar testimonios orales, archivos, fotografías, documentos, grabaciones, música y tradiciones, promoviendo la colaboración entre la Junta, las entidades locales, las universidades y el tejido asociativo, añaden los socialistas.

Finalmente, la propuesta contempla la declaración como un instrumento para potenciar la investigación, la educación, la difusión cultural y el aprovechamiento turístico sostenible del patrimonio minero.

Para el procurador socialista, la medida representa "un deber moral con los trabajadores del sector y una oportunidad para dinamizar social y económicamente las comarcas, generar oportunidades y fijar población a través de la identidad histórica local".