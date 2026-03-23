El PSOE y JJSS de León condenan la presunta agresión transfóbica ocurrida en La Bañeza y exigen justicia

El PSOE y JJSS de León condenan la presunta agresión transfóbica ocurrida en La Bañeza el pasado sábado día 21. - PSOE

LEÓN, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE y Juventudes Socialistas (JJSS) de León han condenado con rotundidad la presunta agresión sufrida por una mujer trans en La Bañeza (León) el pasado sábado día 21, un ataque que han considerado "intolerable" y que, según han asegurado, no tiene cabida en una sociedad democrática.

Ambas organizaciones han transmitido todo su apoyo y solidaridad a la víctima, al tiempo que han exigido que los hechos se investiguen "con la máxima diligencia" para que los responsables respondan ante la justicia.

El secretario de Políticas LGTBI+ del PSOE de León, José Manuel Rubio Figueiredo, ha subrayado que no se puede normalizar ni "mirar hacia otro lado" ante este tipo de agresiones. "La violencia transfóbica sigue existiendo y debemos combatirla con firmeza desde las instituciones y desde la sociedad", ha apostillado en un comunicado recogido por Europa Press.

En este sentido, ha incidido en que defender la diversidad y la libertad "no es una opción", sino una obligación democrática. "León debe ser una tierra segura para todas las personas, independientemente de su identidad o condición", ha recalcado.

Finalmente, el PSOE y Juventudes Socialistas de León han reiterado su compromiso con la defensa de los derechos LGTBI+ y han hecho un llamamiento a la unidad social frente a cualquier forma de odio o discriminación. "Frente a la intolerancia, más compromiso, más igualdad y más derechos. No vamos a dar ni un paso atrás", ha concluido José Manuel Rubio Figueiredo.