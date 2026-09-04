El PSOE de León elegirá en noviembre sus candidatos en la capital y en municipios de más de 20.000 habitantes

Sede del PSOE en la capital leonesa. - EUROPA PRESS

LEÓN 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de León ha optado por llevar a cabo en el mes de noviembre sus procesos de elección de candidatos para las elecciones municipales de 2027 en localidades de más de 20.000 habitantes --la capital, Ponferrada y San Andrés del Rabanedo--.

Según han informado a Europa Press fuentes del partido, el PSOE se ha decantado por el mes de noviembre entre las tres opciones establecidas por el Comité Federal celebrado el pasado 27 de junio --julio, septiembre y noviembre--, si bien la presentación de candidaturas tendrá lugar en las últimas semanas de octubre.

En concreto, según los plazos fijados ya en el órgano estatal del PSOE para los procesos que se celebren en noviembre, la presentación de candidaturas a las Primarias locales en estos municipios se abrirá el 23 de octubre y se prolongará hasta el día 26 del mismo mes a las 12.00 horas. Los aspirantes serán proclamados ese mismo 26 de octubre.

Posteriormente, el 28 de octubre, comenzará el periodo de recogida y presentación de avales, hasta el 4 de noviembre, jornada en la que se proclamarían provisionalmente los candidatos o, en el caso de que sólo concurriera una persona, se conocería ya quién liderará la lista electoral del PSOE en el municipio.

VOTACIÓN EL 14 DE NOVIEMBRE CON MÁS DE UN CANDIDATO

Una vez dado este paso, donde prospere más de una candidatura se realizará la campaña de información para la votación entre los días 5 y 13 de noviembre, antes de la jornada en la que se instalarán las urnas, el sábado día 14.

La proclamación de resultados deberá ser en las 24 horas siguientes a la jornada de votación y, en el caso de que los resultados hagan obligatorio ir a una segunda vuelta de votación, ésta se llevará a cabo el 21 de noviembre.

De este modo, como muy tarde el 21 de noviembre --poco más de seis meses antes de las elecciones municipales del 24 de mayo-- se conocerán los candidatos del PSOE para las alcaldías de la capital leonesa, Ponferrada y San Andrés del Rabanedo.

En el actual mandato el PSOE ha gobernado en este mandato en León capital, mientras que en San Andrés del Rabanedo ha estado en la oposición, así como en Ponferrada, donde gobierna el PP tras haber alcanzado un pacto con Coalición por el Bierzo y Vox en 2023 a pesar de que el Partido Socialista logró entonces 11 concejales, uno más que el PP.