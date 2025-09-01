El PSOE de León exige la dimisión "inmediata" de Mañueco y Suárez-Quiñones tras la gestión de incendios

Tacha de "patética y vergonzosa" su respuesta ante los fuegos y afirma que "han jugado la ruleta rusa" con León

LEÓN, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, ha exigido este lunes la dimisión "inmediata" del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco y del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, tras la gestión de incendios llevada a cabo en las últimas semanas.

"No pueden seguir un día más al frente de Castilla y León. El desastre en el que nos han metido no tiene precedentes. Estas dos personas son los responsables directos", ha recalcado, al tiempo que ha explicado que los incendios que se han producido en León han arrasado gran parte de las Reservas de la Biosfera, el Patrimonio de la Humanidad de Las Médulas o el Parque Nacional de Picos de Europa, con fuegos activos en los cuatro puntos cardinales de la provincia.

Ante esta situación, que supone "la mayor tragedia medioambiental" de la historia de la provincia leonesa, la respuesta de Mañueco ha sido "patética y vergonzosa". Al respecto, ha precisado que el pasado viernes el presidente de la Junta acudió al pleno de las Cortes "obligado" por la oposición porque "él no quería comparecer".

En su opinión, Mañueco estaba "muy bien" mientras ha permanecido "desaparecido" junto a Suárez-Quiñones y "ha despachado" la problemática en torno a los incendios forestales argumentando que "se pueden mejorar las cosas". "Esto es lamentable y da la altura política que tiene el presidente de la Junta y su consejero. La falta de credibilidad de Mañueco ya no solo la vemos en la oposición, ya la ve toda la ciudadanía de esta provincia y de esta comunidad autónoma", ha apuntado.

En este contexto, ha añadido que Mañueco ha recortado el 86 por ciento del presupuesto de las políticas de prevención de incendios en los últimos 10 años, lo que es "una barbaridad" y ha agregado que junto a Suárez-Quiñones es responsable de "dejar sin ejecutar" el 71 por ciento del presupuesto recortado para esta área y de no mantener el operativo durante todo el año.

LA JUNTA HA "MERCADEADO".

"Lo han calificado de absurdo y de despilfarro. Son los responsables de no reconocer a los bomberos forestales como empleados públicos protegidos", ha expresado y ha subrayado que la Junta ha "mercadeado" con la lucha contra incendios, ya que ha "entregado" a 38 empresas privadas los beneficios que debería haber tenido la prevención en Castilla y León. "Son los responsables de recortar la mejora de las condiciones laborales de quienes se juegan la vida por nosotros", ha sentenciado.

Además, Cendón ha censurado que en el contexto de los incendios que han tenido lugar los responsables de la Junta "se atrevieron a afirmar que el operativo era suficiente" mientras ardía la provincia de León. Igualmente, ha criticado que "se atrevieran" a pedir más medios de los que existen en toda la Unión Europea. "En 24 horas pasaron de decir que todo era suficiente, a decir que necesitaban más de todos los medios que tenía la Unión Europea", ha reiterado.

Del mismo modo, ha recordado que el PP ha negado la necesidad de un operativo de prevención y extinción mejor dotado, público y permanente en 100 ocasiones en las Cortes de Castilla y León e incluso el pasado mes de junio Suárez-Quiñones calificaba el operativo como "muy reforzado" en cuanto a personal, medios, organización, infraestructuras, planificación, formación y tecnología.

DEFICIENCIAS DEL OPERATIVO.

Frente a estas afirmaciones, ha puntualizado, la realidad "ha sido otra", ya que el personal era insuficiente e incluso las empresas privadas que estaban al cargo "estaban buscando en Infojobs bomberos sin experiencia"; los medios eran "escasos y anticuados"; había vehículos sin haber pasado la ITV y otros "obsoletos" con más de 20 años de antigüedad.

"La organización evidentemente brilló por su ausencia. Hemos visto que ha sido un total desastre", ha señalado y ha afirmado que hubo medios que no se movilizaron cuando era necesario o contra órdenes a los efectivos, a lo que hay que sumar infraestructuras "totalmente atrasadas"; una planificación "caótica"; personal sin formación o torres en las que la Junta sustituyó a vigilantes por cámaras para controlar los incendios que no funcionaron.

Además, ha recordado que Suárez-Quiñones afirmó que mantener durante todo el año el operativo contra incendios era "absurdo y un despilfarro". "Lo que es absurdo y un despilfarro es tener a Mañueco y a Quiñones al frente de un gobierno. Porque son un verdadero peligro para esta provincia y para Castilla y León. Esta gente no merece estar un minuto más al frente", ha recalcado.

En esta misma línea, ha expresado que Mañueco y Quiñones "han jugado la ruleta rusa" con los habitantes de la provincia leonesa, con sus pueblos, con su patrimonio y con su futuro. "Castilla y León no necesita más promesas incumplidas, necesita un proyecto de futuro que no representan estas personas, que no representa el PP después de demasiados años. El único proyecto de futuro que hay en esta tierra, la única alternativa posible es el PSOE y Carlos Martínez", ha finalizado.