PSOE de León inicia el curso con un 70% de candidaturas municipales ya cerradas y se presentará en 100% de ayuntamientos

El PSOE de León en la XII Fiesta de la Rosa de la localidad de Boñar. - PSOE

LEÓN 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de León ha abierto este sábado en Boñar un curso político "decisivo" con la celebración de la XII Fiesta de la Rosa, donde el secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, ha anunciado que el partido presentará candidaturas en el 100 por cien de los municipios de la provincia, con un 70 por ciento de estas ya cerradas para las próximas elecciones municipales de mayo de 2027.

Este anuncio ha llegado tras informar este viernes de que la formación política elegirá el próximo mes de noviembre a sus candidatos para los comicios municipales de 2027 en las localidades de más de 20.000 habitantes, entre las que han señalado a León capital, Ponferrada y San Andrés del Rabanedo, con la proclamación de las listas el 4 de noviembre, la votación en primarias el 14 del mismo mes y una posible segunda vuelta el día 21.

El encuentro de Boñar, organizado por las agrupaciones socialistas de la localidad y de Puebla de Lillo-Reyero, ha contado con la presencia de la vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio; el secretario de Organización del PSOE leonés, Daniel San José; el secretario provincial de Política Municipal, diputado provincial y alcalde de Vegacervera, Octavio González; y el procurador autonómico Benjamín Fernández.

También han asistido los diputados provinciales José Pellitero y Santiago Dorado, alcalde de La Robla; el regidor anfitrión, Pepe Villa; el alcalde de Matallana de Torío, José García; así como responsables orgánicos de diferentes municipios y agrupaciones de la montaña leonesa y del conjunto de la provincia, como León, San Andrés, Crémenes, Boñar, Vegacervera, La Ercina, Puebla de Lillo o La Robla.

Según han informado a Europa Press desde el partido, Cendón ha afirmado que la agrupación política va a tener presencia "en los 211 municipios de León, desde la capital hasta el pueblo más pequeño" y ha asegurado que no van a renunciar a ningún territorio ni a dejar a ningún leonés "sin una alternativa socialista, cercana y comprometida con su tierra".

El secretario general también ha señalado como una prioridad la preparación de candidaturas "fuertes" para las juntas vecinales, instituciones "esenciales para la defensa del patrimonio, los servicios y los intereses de los pueblos".

"Las juntas vecinales son la primera puerta de nuestra democracia y una pieza fundamental de la identidad leonesa. Queremos reforzar nuestra presencia en ellas con hombres y mujeres que conozcan cada pueblo, que den la cara por sus vecinos y que defiendan su patrimonio y su futuro", ha subrayado Cendón.

El dirigente socialista ha asegurado que el PSOE de León comienza el curso político "unido, organizado y preparado para ganar", con la mirada puesta tanto en las elecciones municipales como en las próximas elecciones generales.

"No partimos de cero, sino que partimos del trabajo de nuestros alcaldes, alcaldesas, concejales, pedáneos y militantes; de los proyectos que ya están transformando León y de una organización que lleva meses recorriendo la provincia y escuchando a la ciudadanía", ha destacado.

APUESTA MUNICIPAL

Por su parte, la vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio, ha reivindicado "la fortaleza del municipalismo socialista y la capacidad del PSOE para convertir las necesidades de cada territorio en derechos, inversiones y oportunidades".

En esta línea, ha afirmado que el PSOE está "todos los días en los pueblos dando respuestas y defendiendo los servicios públicos, frente a quienes se acuerdan del mundo rural únicamente cuando llegan las elecciones".

Por otra parte, ha recordado que el anuncio de rebajas fiscales del PP y Vox en la Junta de Castilla y León se ha hecho "sin tener en cuenta la necesidad de mejorar los servicios públicos, que se financian con esos impuestos".

Por ello, la representante socialista ha manifestado que son "defensores de que paguen más quienes más tienen, pero con la derecha en el poder es imposible" y ha detallado que es necesario que se repartan los 150 millones "que está pidiendo el campo", así como "crear un operativo de extinción y prevención de incendios totalmente público".

De esta forma, la XII Fiesta de la Rosa de Boñar ha dado "el pistoletazo de salida a una nueva etapa de trabajo político y movilización" en toda la provincia, con un PSOE "en marcha" que recorrerá "cada comarca y cada municipio" con el objetivo de "construir un proyecto ganador" que supondrá "una nueva victoria socialista", tal y como ha concluido Cendón.