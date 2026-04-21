El PSOE lleva al Pleno del Ayuntamiento de Valladolid una moción para municipalizar "todos los aparcamientos" públicos

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid, Pedro Herrero. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

VALLADOLID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid llevará al próximo Pleno del Consistorio, el lunes 27 de abril, una moción para reclamar la gestión municipal de "todos los aparcamientos públicos" con el mismo modelo que el de la Plaza Mayor, al tiempo que propondrá que Auvasa asuma también la gestión del estacionamiento subterráneo de la plaza de la Solidaridad, en La Victoria, una vez se lleven a cabo las obras de adecuación.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, acompañado por concejales del PSOE ha defendido que su modelo de ciudad "se basa en la prestación de servicios públicos bien dotados, eficientes y de calidad al servicio de la ciudadanía" y en ese marco, la gestión de los aparcamientos subterráneos municipales se considera "una pieza clave de la política de movilidad urbana y no debe ser concebida como una mera oportunidad de negocio".

Esta idea es la que ha subrayado Pedro Herrero para defender la moción que presentará el grupo en el Pleno que se celebrará la próxima semana.

El PSOE pretende que el equipo de Gobierno formado por PP y PSOE se comprometa con la gestión municipal de los aparcamientos subterráneos con "el modelo" del parking de la Plaza Mayor, que fue asumido por Auvasa en 2022, cuando gobernaban los socialistas junto a VTLP.

"El Ayuntamiento de Valladolid dispone de una herramienta adecuada para prestar este servicio: la empresa pública municipal AUVASA, cuyo objeto social fue ampliado hace cinco años para permitir la gestión de infraestructuras vinculadas a la movilidad, entre ellas los aparcamientos", han recordado.

La decisión, que recuerdan que fue adoptada en 2021 supuso una "apuesta estratégica por reforzar la capacidad del sector público para prestar servicios de manera directa, eficiente y con control desde el Ayuntamiento", como explica el edil socialista Luis Vélez.

"En el aparcamiento de la Plaza Mayor de Valladolid la gestión pública permite combinar eficiencia económica, tarifas equilibradas y un servicio de calidad, garantizando además que los beneficios reviertan en el conjunto de la ciudadanía", ha incidido el edil.

"La ciudad ha conseguido un beneficio económico muy importante", ha explicado Vélez, ya que apunta que "en lugar de recibir 6.500 euros al año" en concepto de canon que aportaba la empresa concesionaria, pasó a ingresar "más de 1 millón de euros".

"Frente a este modelo contrastado de gestión pública está el de gestión privada de aparcamientos subterráneos públicos; es decir, el modelo de concesión, que busca la comodidad del gestor público y prioriza el beneficio económico privado sobre el interés general", ha apuntado el concejal del PSOE.

La construcción de nuevos aparcamientos subterráneos cuya necesidad "esté justificada", o la finalización del plazo de concesión de aparcamientos subterráneos municipales que ya están en explotación, representa, a juicio del PSOE, "una oportunidad para que el Ayuntamiento de Valladolid pueda mejorar este servicio a la ciudadanía".

En consecuencia, el Grupo Municipal Socialista plantea en la moción adoptar y aplicar de forma progresiva el modelo de gestión pública a través de Auvasa en los aparcamiento subterráneos existentes. Según han precisado fuentes del PSOE, se trataría fundamentalmente de los parking con sistema rotatorio --en todo o parte--, que son los de Plaza de Zorrilla; plaza del Milenio; El Campillo; plaza Juan de Austria (El Corte Ingés); plaza de España, Isabel la Católica y Portugalete.

Además, proponen iniciar los trámites para encomendar a AUVASA la gestión del aparcamiento subterráneo de la plaza de la Solidaridad, en el barrio de La Victoria, una vez se vuelva a abrir al público, pues está pendiente de unas obras de adecuación después de más de una década cerrado; y destinar "los 7 millones de euros que el gobierno municipal prevé utilizar en la innecesaria ampliación del puente de Poniente, a ampliar y mejorar su red de aparcamientos".